김제덕-강채영, 양궁 리커브 혼성전 동메달 [AG 영상]

▲ 2일 일본 아이치현 오카자키 중앙종합공원 다목적광장에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 양궁 리커브 혼성 단체 대한민국과 중국의 4강전. 한국 김제덕이 활시위를 당기고 있다.

김제덕(예천군청)과 강채영(현대모비스)이 2026 아이치·나고야 아시안게임 양궁 리커브 혼성 단체전에서 동메달을 목에 걸었습니다.김제덕과 강채영은 2일 일본 아이치현 오카자키중앙종합공원 다목적 광장에서 열린 리커브 혼성 단체전 동메달 결정전에서 일본의 나카니시 준야-아사쿠노 나나미를 세트 점수 5대 1(39-35 37-37 37-35)로 눌렀습니다.강채영은 이날 먼저 열린 리커브 여자 단체전 은메달에 이어 두 번째 메달을 수확했습니다.앞서 열린 준결승에서 우리나라는 중국에 세트 점수 6대 0(32-37 36-37 34-37)으로 완패해 이 종목 2회 연속 우승 꿈을 접었습니다.1세트에서는 김제덕이 두 발 모두 7점에 그쳤고, 3세트에서는 강채영의 두 발이 8점에 머물러 한 세트도 뺏지 못했습니다.(사진=연합뉴스)