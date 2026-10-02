선관위 특검 "중앙선관위에 포렌식 수사관 상주시켜 자료 검증"

▲ 중앙선관위

6·3 지방선거 투표용지 부족 사태를 수사하는 이태한 선거관리위원회 특별검사팀이 선거 통계 조작과 시스템 운영 실태를 확인하기 위해 중앙선관위에서 자료를 검증하고 있다고 밝혔습니다.특검팀은 2일 "지난 22일부터 중앙선관위 내부에 전문 포렌식 수사관을 상주시켜 선거 통계 조작, 선거관리시스템 관리·보안 및 운영 실태 부실 등과 관련한 자료의 존부 및 조작·은닉·폐기 여부 등을 직접 검증하게 하고 필요한 자료를 제출받고 있다"고 설명했습니다.특검팀은 "이는 특검법과 형소법에 근거한 조치로 순조롭게 진행되고 있다"며 "향후 수 주 이상 소요될 것"이라고 전망했습니다.아울러 특검팀은 지난달 17일 진행한 각 급 선관위에 대한 압수수색에서 확보한 자료는 일차적으로 분석을 마쳤으며 이를 토대로 관련자 조사를 진행하고 있다고 설명했습니다.특검팀은 또 "국내 최고의 포렌식 전문가로 구성된 전문수사자문위원들에게 자문받아 포렌식 검증의 객관성과 신뢰성을 제고할 계획"이라며 "향후 포렌식 진행 상황에 따라 공개 가능한 범위 내에서 필요한 사항을 설명드릴 예정"이라고 덧붙였습니다.(사진=연합뉴스)