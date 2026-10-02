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김제덕-강채영, 양궁 리커브 혼성전 동메달 결정전으로

유덕기 기자
작성 2026.10.02 11:47 조회수
2일 일본 아이치현 오카자키 중앙종합공원 다목적광장에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 양궁 리커브 혼성 단체 대한민국과 중국의 4강전. 한국 김제덕이 활시위를 당기고 있다. (사진=연합뉴스)
▲ 2일 일본 아이치현 오카자키 중앙종합공원 다목적광장에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 양궁 리커브 혼성 단체 대한민국과 중국의 4강전. 한국 김제덕이 활시위를 당기고 있다.

김제덕(예천군청)과 강채영(현대모비스)이 2026 아이치·나고야 아시안게임 양궁 리커브 혼성 단체전에서 동메달 결정전으로 밀렸습니다.

김제덕과 강채영은 2일 일본 아이치현 오카자키중앙종합공원 다목적 광장에서 열린 리커브 혼성 단체전 준결승에서 중국에 세트 점수 0-6(32-37 36-37 34-37)으로 패했습니다.

우리나라의 이 종목 2회 연속 우승은 불발됐습니다.

세트별로 김제덕과 강채영 순으로 두 발씩 쏜 점수를 합산한 방식으로 진행된 경기에서 우리나라는 1세트 김제덕이 두 발 모두 7점에 그치면서 불안하게 출발했습니다.

2세트도 아쉽게 내준 한국은 3세트에서는 강채영의 두 발이 8점에 그쳤습니다.

세트를 이기면 2점, 비기면 1점을 얻어 5점을 먼저 내는 팀이 이깁니다.

한국은 일본-인도의 패자와 동메달을 다툽니다.

(사진=연합뉴스)
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