마이크론, 2분기 D램 시장서 2위 SK하이닉스 '턱밑' 추격

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▲ 2026년 2분기 글로벌 D램 시장 점유율

올해 2분기 사상 최대 실적을 발표한 마이크론이 글로벌 D램 시장에서 2위 SK하이닉스를 바짝 추격했습니다.오늘(2일) 시장조사업체 카운터포인트리서치에 따르면 매출 기준 2분기 D램 시장 점유율은 삼성전자가 38%로 1위였습니다.2위와 3위는 25%를 차지한 SK하이닉스와 24%를 기록한 마이크론으로, 양사 격차는 1%포인트(P)에 불과했습니다.이전 분기 점유율은 삼성전자가 38%, SK하이닉스가 29%, 마이크론이 22%로, SK하이닉스가 4%P 낮아진 반면 마이크론은 2%P 높아진 결과입니다.삼성전자는 이전 분기와 같은 점유율로 3분기 연속 1위를 지켰습니다.마이크론은 최근 발표한 2026 회계연도 4분기(6~8월) 실적에서 매출 542억 3천만 달러(약 73조 6천억 원)를 기록하며 사상 최대 분기 실적을 냈습니다.매출총이익률은 86.8%로 이전 분기(84.6%) 대비 2%P 넘게 상승했습니다.카운터포인트리서치는 "마이크론의 2분기 D램 매출이 전년 동기 대비 5배 늘며 SK하이닉스와의 격차를 좁혔다"며 "마이크론이 이번 실적에서 매출 급증과 수익성 개선을 동시에 보여주면서 D램 시장 2위 경쟁이 다음 분기 핵심 관전 포인트가 될 것"이라고 밝혔습니다.2분기 점유율 4위는 중국 CXMT(창신메모리)로, 이전 분기 8%보다 2%P 높은 10%를 기록했습니다.지난해 같은 기간 4%와 비교하면 2배 이상 높은 수준입니다.메모리 업계 전반의 공급 부족 현상은 당분간 이어질 것으로 카운터포인트리서치는 전망했습니다.산제이 메로트라 마이크론 최고경영자(CEO)는 이번 실적 발표 콘퍼런스콜에서 "2027~2028년 메모리·스토리지 수급 상황이 2026년보다 훨씬 타이트해질 것"이라며 "2027년 생산 물량의 75% 이상이 이미 판매 계약으로 확보된 상태"라고 말했습니다.(사진=카운터포인트리서치 제공, 연합뉴스)