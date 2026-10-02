중국 여자 유도 선수, 일본 선수에 물어뜯기 반칙해 실격패

▲ 상대 선수의 팔을 물어뜯은 중국 유도 탕징

2026 아이치·나고야 아시안게임 여자 유도 종목에서 보기 드문 반칙 플레이가 나왔습니다.중국 여자 유도 국가대표 탕징은 지난 1일 일본 나고야 아이치 인터내셔널 아레나에서 열린 대회 유도 여자 70㎏급 8강에서 상대 선수인 일본 마에다 린의 왼쪽 팔을 깨물었습니다.마에다가 굳히기에 들어가자 탕징을 이를 벗어나기 위해 애를 쓰다가 손목 부근을 물었습니다.마에다는 곧바로 굳히기를 풀고 일어나 고통을 호소하면서 심판에게 팔을 보여줬습니다.중계방송에 비친 그의 팔엔 이빨 자국이 선명하게 남아있었습니다.심판진은 이를 확인한 뒤 탕징에게 실격패를 선언했습니다.마에다는 이후 준결승과 결승에서 승리하며 금메달을 목에 걸었습니다.그는 대회 종료 후 "통증이 있었지만 이후 경기에 나서면서 잊을 수 있었다"고 밝혔습니다.반면 탕징은 경기 후 공동취재구역에서 인터뷰 요청에 응하지 않고 퇴장했습니다.일본 매체들은 비신사적인 반칙을 한 탕징을 비판하고 있습니다.일본 스포츠호치는 "탕징은 사과하지도 않고 나갔다"며 "온라인상에선 그를 향한 비판 목소리가 커지고 있다"고 보도했습니다.일본 닛칸스포츠는 "마에다가 중국 선수에게 물리는 충격적인 일을 겪고도 금메달을 땄다"고 전했습니다.(사진=연합뉴스)