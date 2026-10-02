[자막뉴스] "한반도 전쟁 발발 기도" 강력 비판…"공개 사과 거부 시 추가 조치" 경고

이재명 대통령이 오늘(2일) 북한 포로 송환과 관련한 비공개 합의 여부를 놓고 '진실 공방'을 벌인 우크라이나를 향해 강한 어조로 사과를 요구했습니다.



이 대통령은 오늘 소셜미디어 엑스(X)에 "북한포로 송환 관련 우크라이나 측이 비공개를 요구해 합의했는데 일방적으로 공개했다"며 "합의 사실을 인정하고 사과하라고 했더니 도리어 남북 간 군사 충돌 임박 운운하며 한반도 전쟁 발발을 기도하는 우크라이나에 심각한 유감을 표한다"고 강하게 비판했습니다.



게시글에는 젤렌스키 대통령이 지난달 23일 유엔총회 연설에서 북한군 포로 송환을 공개해버린 문제를 두고 안드리 시비하 우크라이나 외무장관이 "외교적 오해 정도로 해두자"고 말했다는 언론 보도도 함께 담겼습니다.



이 대통령은 "대한민국 대통령이 최대한 예의를 갖춰 아쉽다고 했더니 합의 사실 없다고 상대국 국가원수를 거짓말쟁이로 만들었다"고 지적했습니다.



우크라이나 측에 심각한 유감을 밝힌 이 대통령은 "사실인정과 공개 사과를 계속 거부하면 추가 조치를 해 나갈 것"이라고 경고했습니다.



그러면서 "대한민국 국민과 국가의 위신에 관한 문제로서 묵과할 수 없다"고 강조했습니다.



(취재 : 김민정, 영상편집 : 김기현, 디자인 : 이수민, 제작 : 디지털뉴스부)