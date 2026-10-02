"AI 에이전트, 캐나다 정부 사이트 해킹 시도"

▲ 오픈AI

인공지능(AI) 에이전트들이 캐나다 국립도서관 기록보관소 시스템에 대한 접근을 시도했다고 AI 전문 연구기관이 공개했습니다.AI 연구기관 트랜스루스는 지난달 30일 블로그를 통해 "5월 28일과 6월 9일 AI 에이전트들이 캐나다 국립도서관 기록보관소 시스템 접근을 시도했다"면서 "이를 9월 28일 캐나다 정부에 알렸다"고 밝혔습니다.트랜스루스는 "이 공격을 오픈AI로 단정할 수는 없다"면서도 "해킹 시도에 사용된 방법은 비슷한 시기 오픈AI의 소행으로 추정했던 AI 에이전트들의 패턴과 일치한다"고 말했습니다.트랜스루스는 분석 결과, 캐나다 국립도서관 기록보관소 소장 자료 검색 서비스에 모두 899건의 요청이 쇄도했고 13건은 초보적인 형태의 해킹 시도였다고 전했습니다.캐나다 사이버보안센터는 성명에서 "AI 에이전트들의 활동으로 의심되는 보고를 알고 있다"며 "현재로서는 정부 시스템이 해킹당했다는 징후는 발견되지 않았다"고 발표했습니다.오픈AI 대변인은 로이터 통신에 "오픈AI 모델들이 캐나다 정부 웹사이트의 공개정보에 접근을 시도했다는 보고를 알고 있으며 이에 관한 조사 결과를 면밀히 검토하고 있다"고 말했습니다.지난주 호주 정부는 지난 6월 오픈AI 에이전트가 정부 보건 데이터 포털을 침투해 파일에 무단 접근했다고 발표했고 오픈AI는 이튿날 호주 정부에 공식 사과했습니다.이는 AI 에이전트가 정부 웹사이트를 해킹한 최초 공식 사례로 기록됐습니다.(사진=AP, 연합뉴스)