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[D리포트] 딸 근혜에 쓴 '박정희 편지' 공개…"내가 맞고 어머니가 살았다면"

박찬범 기자
작성 2026.10.02 11:38 조회수
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영화 '암살자(들)'을 둘러싼 역사 왜곡 논란과 관련해 국민의힘 유영하 의원이 오늘(2일) 국회에서 기자회견을 열고 박정희 전 대통령의 자필 편지를 공개했습니다.

육영수 여사 피격 사건이 발생한 지 이틀 뒤인 지난 1974년 8월 17일, 박 전 대통령이 딸 박근혜 전 대통령에게 쓴 것이라고 유 의원은 설명했습니다.

[유영하/국민의힘 의원 : 비보를 듣고 프랑스에서 귀국 중이던 박근혜 전 대통령에게, 고 박정희 대통령님께서 당시 심정을 적어 보낸 친필 편지입니다.]

편지에는 '아버지가 맞을 흉탄을 어머니가 대신 맞고 가셨다', '내가 맞고 어머니가 살았다면 얼마나 좋았을까 하고 생각해본다', '현관에서 아버지 혼자 너를 마중할 일을 생각하니 앞이 캄캄하구나'라는 등의 내용이 담겨있습니다.

유 의원은 영화 '암살자(들)'의 역사 왜곡 논란이 불거지면서, 해당 편지를 박근혜 전 대통령으로부터 전달받았다며 입수 경위도 공개했습니다.

[유영하/국민의힘 의원 : 편지는 편향된 음모론을 세상에 전염병처럼 퍼뜨리고 싶어하는 좌파의 역사 왜곡을 바로잡을 몽둥이가 될 것입니다.]

유 의원은 영화 '암살자(들)'의 제작진과 허진호 감독을 향해선 공개적인 사과와 상영 중단을 촉구했고, '상영 중단이 없다면 법적 대응도 고려하느냐'는 취재진 질문에 "모든 방법이 다 동원 될 수 있다"고 답했습니다.

앞서 허 감독은 역사 왜곡 논란과 관련해 박정희 전 대통령을 육영수 여사 피격 사건의 배후로 묘사한 적이 없다고 해명했고, 제작진도 '정치적 의도가 없는 창작의 산물로만 바라봐달라'는 취지의 입장문을 냈습니다.

(취재 : 박찬범, 영상취재 : 이승환·신동환, 영상편집 : 윤태호, 제작 : 디지털뉴스부)
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