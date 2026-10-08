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[비디오머그] "둘째는 괜찮습니다" 이 말 하기까지 10년…세계 최초 유전병 밝혀낸 의사과학자

여현교 기자
작성 2026.10.08 17:33 조회수
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"내가 물려준 걸까." 아픈 아이를 둔 부모가 가장 먼저 하는 생각입니다.

그런데 부모에게는 없던 돌연변이가, 아이가 성장하는 과정에서 새로 생기기도 합니다.

이 원인을 찾기까지 10여 년, 세계 최초로 뇌전증의 원인을 밝혀낸 사람이 국내에 있습니다.

의대를 나온 동기 190명 중 유일하게 의사의 길을 포기하고 연구의 길을 택한 과학자입니다.

(취재·구성 : 여현교, 편집 : 김혜주, 촬영 : 문정도·김상윤, 디자인 : 조승현, 제작 : 지식콘텐츠IP팀, 제작지원 : 서경배과학재단)
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