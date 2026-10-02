삼성전자, 자사주 계획 물량 모두 매입…9천억 여유, 300만 주 더 살 듯

삼성전자가 예고한 자사주 매입 물량을 모두 사들인 것으로 집계됐습니다.



오늘(2일) 한국거래소 기업공시채널에 따르면 삼성전자는 전날까지 자사주 5천380만 주를 매입했다고 밝혔습니다.



앞서 삼성전자는 지난 8월 24일부터 11월 21일까지 5천328만 5천968주를 매입하겠다고 공시했습니다.



이에 따라 지난 8월부터 자사주 누적 매입률은 100.96%로, 물량 기준으로는 당초 계획을 초과 달성한 셈입니다.



이 기간 자사주 매입 금액은 14조 1천565억입니다.



다만 삼성전자는 이날도 200만 주 매입을 신청해 둔 상태입니다.



삼성전자는 매입 누적액이 15조 원에 이를 때까지 자사주 매입을 진행할 방침인 것으로 알려졌습니다.



최근 주가와 평균 매입 단가 등을 기준으로 대략 300만 주의 추가 매입 여력이 있는 것으로 보입니다.



SK하이닉스는 지난 8월 20일부터 자사주 매입 신고 물량인 2천407만 주 가운데 1천835만 주를 사들였습니다.



매입률은 76.24%이고 매입 누적액은 32조 514억 원으로 집계됐습니다.



SK하이닉스의 하루 매입량은 약 60만∼65만 주로, 남은 기간 같은 규모를 사들인다면 남은 물량 572만 주를 약 8∼9거래일 내 매입을 완료할 것으로 추산됩니다.



당초 11월 19일까지 자사주 매입을 완료하겠다고 한 점을 고려하면 일정이 한 달여 정도 앞당겨질 것으로 예상됩니다.



(사진=연합뉴스)