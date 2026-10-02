뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

공정위, 미지급 하도급대금 해결센터 운영…289억 원 지급 유도

이성훈 기자
작성 2026.10.02 10:18 조회수
공정위, 미지급 하도급대금 해결센터 운영…289억 원 지급 유도
▲ 공정거래위원회

공정거래위원회는 추석 명절을 앞두고 전국에 미지급 하도급대금 해결센터를 설치·운영한 결과 173개 중소 하도급업체가 받지 못했던 하도급대금 약 289억 원을 받았다고 오늘(2일) 밝혔습니다.

센터는 8월 5일부터 지난달 23일까지 공정위 6개 지방사무소 등 총 12곳에 설치됐습니다.

공정위는 센터를 통해 상담 단계에서부터 적극적으로 원사업자의 대금 지급, 당사자 간 합의를 독려해 신속하게 대금이 지급될 수 있도록 유도했다고 설명했습니다.

이와 함께 공정위는 추석을 앞둔 중소기업들의 재무 부담을 완화하기 위해 주요 기업들에 추석 이후 지급이 예정된 하도급대금의 경우 자금 수요가 집중되는 추석 이전에 조기 지급될 수 있도록 협조도 요청했습니다.

이에 108개 기업이 1만 6천175개 중소 하도급업체에 대금 약 2조 2천359억 원을 추석 이전에 조기 지급한 것으로 파악됐습니다.

공정위 관계자는 "센터를 통해 취합된 실적을 집계한 것으로, 실제 조기 지급된 하도급대금은 이보다 더 많을 것"이라고 설명했습니다.

공정위는 센터 운영 기간에 접수된 사안 가운데 법정 하도급대금 지급 기한인 목적물 수령일로부터 60일을 지난 경우, 지연 이자를 포함해 대금을 지급하는 등 신속한 자진 시정을 유도한다는 방침입니다.

만약 자진 시정을 하지 않으면 현장 조사 등을 벌여 엄정 조치한다는 계획입니다.

(사진=공공거래위원회 제공, 연합뉴스)
영문 기사 보기 (View English Article)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
2026 아시안게임 특집 바로가기
이성훈 기자 사진
이성훈 기자페이지 바로가기

    오늘의 숏뉴스

    오늘의 숏뉴스더 보기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김용태
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지