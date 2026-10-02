홍석천, 맨손으로 쓰레기 척척 주웠다…새벽 도로 위 감동 미담

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방송인 홍석천이 도로 위에 쏟아진 쓰레기를 맨손으로 직접 치우는 모습이 담긴 영상이 온라인에서 화제를 모으고 있다.최근 SNS와 온라인 커뮤니티에는 서울 공덕역 인근 도로에서 촬영된 영상 한 편이 확산됐다. 영상에는 새벽 시간 트럭에서 떨어진 쓰레기 포대 여러 개가 도로 위에 흩어져 있고, 환경미화원이 이를 수습하는 모습이 담겼다.이 상황을 목격한 홍석천은 차량을 멈춰 세웠다. 동승자에게 비상등을 켜달라고 요청한 그는 곧바로 차에서 내려 도로에 흩어진 쓰레기를 하나씩 손으로 주워 포대에 담았다. 정리를 마친 홍석천은 미화원에게 인사를 건넨 뒤 다시 차량으로 돌아갔다.이 영상은 일부러 연출한 모습이 아닌 돌발 상황에서 난감해하는 환경미화원을 돕는 상황이 우연히 포착된 것이었던 것으로 알려졌다.이 모습을 본 네티즌들은 "이 형은 찐이다", "나이 들수록 더욱 멋있어진다", "보여주기식이 아니라서 더 감동적이다", "저런 게 진짜 인성이다" 등의 반응을 보였다. 한 네티즌은 "레스토랑에 갔을 때도 늘 잘해주셨던 기억이 난다"는 댓글을 남기기도 했다.(SBS연예뉴스 강경윤 기자)