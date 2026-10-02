"짐승이냐" 상대 선수 물어뜯은 '황당 반칙'…사과도 없었다

아시안게임 대회 중 상대 팔을 깨물어 반칙패를 당하는 황당한 사건이 발생했습니다.



2026 아이치-나고야 아시안게임 유도 여자 70kg급 8강전에서 중국의 당징이 일본 마에다 린의 팔을 무는 반칙을 범했습니다.



마에다의 굳히기에 패배 위기에 내몰린 당징은 빠져나오지 못하자 마에다의 왼팔을 강하게 물었는데, 심판이 경기를 중단할 때까지 20초 이상 물고 있던 팔을 놓지 않은 걸로 나타났습니다.



마에다는 직후 도복 소매를 걷어 팔에 선명하게 찍힌 치아 자국을 심판에게 보여줬고, 심판은 영상 판독을 통해 당징의 행위를 확인한 후 반칙패를 선언했습니다.



당징은 패배 판정 후에도 제대로 된 사과 한마디 없이 경기장을 빠져나갔습니다.



이 장면을 지켜본 현지 팬들은 SNS를 통해 "당징은 사람이냐 짐승이냐", "신사적인 스포츠에서 사람을 무는 일이 발생하다니" 등의 반응을 보였습니다.



마에다는 '물림 사건'에 대해 "아드레날린이 솟구치던 상태라 별로 신경쓰지 않았다"라고 밝히며 결국 금메달을 목에 걸었습니다.



(취재: 정다은, 영상편집: 안준혁, 디자인: 양혜민, 제작: 디지털뉴스부)