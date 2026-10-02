"금메달 7개 따고도 반성문"…북한 역도 공포의 '사상 검증'

2026 아이치·나고야 아시안게임에서 금메달 7개 등 총 10개의 메달을 휩쓴 북한 역도 대표팀 선수들이 경기장 안에서 선수단 최상위급 간부에게 공개 질책을 받고, 반성문으로 보이는 문서를 작성해 제출하는 장면이 포착됐습니다.



한국일보에 따르면 북한 역도 대표팀 선수 10여 명은 지난달 28일 낮 12시 20분쯤 역도 경기가 열린 일본 나고야 중소기업진흥회관 내 외딴 공간에서 여성 간부에게 호된 질책을 받았습니다.



이후 선수들은 반성문으로 보이는 문서를 작성해 제출했는데, 이 자리에는 이번 대회 금메달리스트인 리성금 송국향 강현경 등도 있었습니다.



일부 선수는 차렷 자세를 유지한 채 눈물을 펑펑 쏟기도 한 걸로 전해졌습니다.



선수들을 질책한 인물은 김춘희 북한 역도 대표팀 감독으로 확인됐습니다.



'북한 여자 역도의 대모'로 잘 알려진 김 감독은 오랜 기간 국제 무대에서 유능한 여성 역도 지도자로 인정받아 온 인물입니다.



질책의 구체적인 이유와 선수들이 작성한 문서의 내용은 확인되지 않았지만, 현장 관계자들은 경기 성적보다 대회 기간 선수들의 행동을 문제 삼았을 가능성이 있는 것으로 보고 있습니다.



한 대회 관계자는 "김 감독이 이날 유독 많은 북한 간부들을 수행하고 있었다"며 "성적에 대한 질책보다는 선수들의 행동이나 처신에 실수가 있어서 그런 것 같다"고 말했습니다.



또 다른 관계자는 "선수단 총화는 국제 대회 때 종종 있는 걸로 알지만 이번처럼 외부에 노출이 된 적은 거의 없었다"고 주장했습니다.



대회장에서 지침에 어긋나는 외부 접촉이 있었거나 간부들 앞에서 자유분방한 모습을 보인 것이 총화의 계기가 됐을 가능성도 제기됐습니다.



일각에서는 공개된 장소에서 선수들을 질책하고 반성문을 작성하게 한 행위는 인권 침해라는 지적도 나오고 있습니다.



(취재 : 정다은, 영상편집 : 김나온, 디자인 : 이수민, 제작 : 디지털뉴스부)