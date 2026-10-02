'명태균 여론조사 대납의혹' 오세훈 시장 항소심 오늘 결심 공판

▲ 오세훈 서울시장이 9월 11일 서초구 서울고등법원에서 열리는 명태균 여론조사 의혹 사건 2심 속행 공판에 출석하고 있다.

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'명태균 여론조사비 대납 의혹'으로 기소된 오세훈 서울시장의 항소심 변론이 2일 마무리됩니다.서울고법 형사7부(구회근 부장판사)는 이날 오후 2시 오 시장의 정치자금법 위반 혐의 항소심 결심공판을 진행합니다.결심공판에선 민중기 특별검사팀의 최종 의견과 구형, 오 시장 측의 최종 변론과 최후 진술이 차례로 이뤄집니다.오 시장은 2021년 4·7 서울시장 보궐선거를 앞두고 정치브로커 명태균씨로부터 총 10차례에 걸쳐 여론조사 결과를 받아보고 오랜 후원자로 알려진 사업가 김한정씨에게 비용 3천300만 원을 대신 내게 한 혐의를 받습니다.1심은 오 시장에게 시장직 상실형에 해당하는 벌금 1천만 원을 선고하고, 추징금 2천100만 원을 명했습니다.정치자금법 57조에 따르면 정치자금 부정 수수죄로 벌금 100만 원 이상을 선고받는 경우 형 확정 후 5년간 공직에 취임하거나 임용될 수 없고, 이미 취임·임용한 경우 그 직에서 퇴직합니다.앞선 항소심 공판에서는 명씨가 2021년 3월 김 씨와의 통화에서 "오세훈은 모른다"는 취지로 말한 녹음파일이 명 씨 진술의 신빙성을 다투기 위한 탄핵증거로 채택됐습니다.오 시장 측은 이런 발언이 김 씨가 오 시장과 무관하게 자신의 판단으로 명 씨에게 여론조사를 의뢰했음을 뒷받침한다고 주장하는 반면 명 씨는 최근 법원에 진술서를 내고 해당 발언이 오 시장이 여론조사 존재 자체를 몰랐다는 의미는 아니라고 반박했습니다.가수 유승준(49·미국 이름 스티브 승준 유)씨의 한국 입국 비자 발급과 관련한 세 번째 소송 항소심 선고도 2일 이뤄집니다.서울고법 행정8-2부(김봉원 이영창 최봉희 고법판사)는 이날 유 씨가 주 로스앤젤레스(LA) 총영사를 상대로 낸 사증 발급 거부처분 취소소송 선고기일을 엽니다.1997년 데뷔한 유 씨는 방송에서 입대를 약속했지만, 2002년 1월 미국 시민권을 얻으며 병역 의무를 면했습니다.유 씨를 향한 비난 여론이 거세지자 법무부는 출입국관리법에 근거해 유 씨의 입국을 제한했습니다.유 씨는 2015년 8월 만 38세가 되자 LA 총영사관에 재외동포(F-4) 체류 자격으로 비자 발급을 신청했으나 거부되자, 소송을 제기해 대법원에서 최종 승소했습니다.이후 LA 총영사관이 비자 발급을 재차 거부하자 유 씨는 2020년 두 번째 소송을 내 2023년 대법원에서 다시 승소했습니다.하지만 LA 총영사관이 2024년 6월 또다시 비자 발급을 거부하자 유 씨는 그해 9월 세 번째 소송을 냈습니다.세 번째 소송 1심도 지난해 8월 "비자 발급 거부 처분으로 얻게 되는 공익에 비해 그로 인해 침해되는 원고의 불이익이 지나치게 커 비례의 원칙을 위반한 재량권 일탈·남용의 위법이 있다"며 다시 한 번 유 씨의 손을 들어줬습니다.(사진=연합뉴스)