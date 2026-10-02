"5살 아이 보는 앞에서 잔혹 살해"…'그알', 광주 공무원 살인 미스터리 추적

SBS '그것이 알고 싶다'가 어린 자녀가 보는 앞에서 아내를 잔혹하게 살해한 광주 공무원 살인사건의 충격적인 진실과 범인의 두 얼굴을 집중 추적한다.



오는 3일(토) 밤 11시 10분 방송되는 '그것이 알고 싶다'(이하 '그알')에서는 '헬멧과 홈캠 - 광주 공무원 살인 미스터리' 편을 통해 지난 9월 경기도 광주의 한 다세대주택에서 발생한 비극적인 참사를 조명한다.



사건 당일 이른 아침, 5살 아이를 어린이집에 데려다 주기 위해 집을 나서던 34세 여성 박은아(가명) 씨는 헬멧을 쓴 채 계단에 숨어있던 불청객에게 무참히 공격당했다. 흉기에 무려 28곳을 찔려 사망한 피해자. 범인은 타고 온 오토바이로 도주한 지 4시간 만에 수원의 한 숙박업소에서 검거됐는데, 놀랍게도 피해자와 이혼 소송 중이던 5년 차 공무원 남편 염 씨로 밝혀졌다.



착실한 공무원으로 알려진 염 씨는 이혼 소송 스트레스로 인한 우발적 범행을 주장하고 있다. 하지만 별거 중인 피해자의 신규 거주지 주소와 공동현관 비밀번호를 미리 알고 잠입했다는 점에서 계획살인 의혹이 강하게 제기되는 상황이다.



'그알' 제작진은 피해자가 생전 남동생에게 전달한 USB를 어렵게 입수했다. 그 안에는 사건 석 달 전 경찰이 출동했던 위태로운 현장이 담긴 홈캠 영상 4천여 개가 저장돼 있었다. 또 어렵게 잠금 해제한 피해자 휴대폰에도 600여 개의 소름 끼치는 음성파일이 남아있었다. 유가족과 제작진을 공포로 몰아넣은 염 씨의 소름 끼치는 이중성과 사건의 단서가 이번 방송을 통해 최초로 베일을 벗는다.



충격적인 사건의 이면에 숨겨진 진실을 파헤치는 '그알'은 오는 3일 토요일 밤 11시 10분에 방송된다.



(SBS연예뉴스 강선애 기자)