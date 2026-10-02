온 가족이 대선·총선 출마…"트럼프 가문은 점잖은 편"

▲ 자이르 보우소나루 전 대통령

"트럼프 가족들은 보우소나루 가문 근처에서는 점잖은 주민처럼 보인다." 독일 주간 슈테른에서 보도한 기사 제목입니다.1일(현지시간) 브라질 일간 폴랴지상파울루는 슈테른을 인용해 브라질 정계에 미치는 보우소나루 가문의 막강한 영향력을 조명했습니다.보도에 따르면 오는 4일 치러지는 브라질 대선·총선에 보우소나루 가문 출신 인사만 18명이 출마합니다.이 가운데 8명은 자이르 보우소나루 전 대통령의 부인이나 아들·동생 등 직계 가족 및 친인척입니다.장남인 플라비우 상원의원은 자유당(PL) 대선 후보로 출마해 현재 노동자당(PT) 후보인 루이스 이나시우 룰라 다시우바 대통령과 접전을 벌이고 있고, 차남 카룰루스, 4남 헤난도 각각 상원의원과 하원의원에 도전장을 내밀었습니다.부인인 미셸도 상원의원에, 동생인 레나토는 하원의원에 출마했습니다.슈테른은 "정치에 발을 들여놓지 않은 '보우소나루'는 (자이르의) 15세 딸인 라우라뿐"이라고 꼬집었습니다.이 같은 보우소나루 가문 인사들의 전방위 정치 도전은 미 정가에서 강력한 영향력을 행사하는 트럼프 일가보다도 더 직접적이라는 지적입니다.트럼프 대통령의 사위 재러드 쿠슈너, 장녀 이방카, 장남 도널드 트럼프 주니어 등 트럼프 일가가 백악관 주변에서 막강한 영향력을 발휘해 왔지만, 보우소나루 가문 구성원들은 직접 선거에 무더기로 출마하며 훨씬 더 적극적으로 정치 전면에 나서고 있다는 것입니다.브라질 사회학자 데보라 메센베르크는 "한 가족 구성원 여덟 명이 동시에 선거에 출마하는 건 아마도 세계 신기록일 것"이라고 지적했습니다.슈테른은 보우소나루 가문 같은 거대한 '정치 세습 왕조'는 세계 정치사에서 거의 유례가 없다고 소개하면서 프랑스의 극우 성향 르펜 가문이나 미국 공화당의 부시 가문 등 다른 정치 명문가들과 비교하기도 했습니다.대선 후보인 플라비우 보우소나루에 대해서도 상세히 보도했습니다.슈테른은 아메리카 대륙의 우파 지도자인 트럼프 대통령이나 하비에르 밀레이 아르헨티나 대통령이 정치적 '아웃사이더'에서 제도권으로 입성한 것과는 달리 플라비우는 "기득권의 화신"이라며 "그는 자이르의 아들이기에 상원의원이 될 수 있었다. 정치적으로 성씨 외에는 아무것도 보여준 것이 없다"고 직격했습니다.그러면서 "룰라는 공장 노동자에서 대통령이 됐지만, 플라비우는 대통령의 아들에서 대선 후보가 됐다"고 덧붙였습니다.대선을 사흘 앞둔 1일 브라질 검찰총장은 미국 행정부가 정부 자금을 이용해 브라질 내 우파 성향 시민단체를 지원하려 했다는 의혹에 대해 경찰 수사를 공식 요청했습니다.영국 일간 가디언이 트럼프 행정부가 브라질 연방대법원에 반대하는 시민사회단체들에 100만 달러(약 13억 6천만 원)를 지원할 계획이라고 보도한 지 하루 만입니다.대선에서 플라비우 보우소나루 상원의원과 호각세를 이루고 있는 룰라 대통령은 지속해서 미국의 선거 개입을 주장해 왔습니다.(사진=AP, 연합뉴스)