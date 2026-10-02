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"크게 웃었다" 독극물에도 '드르렁'…결국 '사형 집행' 중단되자 [현장영상]

작성 2026.10.02 16:11 수정 2026.10.02 16:26 조회수
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31년 전 살인으로 사형을 선고받은 미국의 여성 사형수가 사형 집행 과정에서 독극물 주사를 두 차례 맞고도 살아남았습니다.

1995년 살인 혐의로 사형을 선고받은 크리스타 파이크(50)는 지난달 30일 테네시주 내슈빌의 한 교도소에서 사형 집행용 약물을 두 차례 투여받고도 생존해 병원으로 이송됐습니다.

빌 리 테네시 주지사는 성명에서 사태 파악을 위한 포괄적인 제삼자 조사를 지시했으며, 올해 추가로 예정된 사형 집행을 보류하겠다고 밝혔습니다.

(구성: 양현이 / 영상편집: 이의선 / 디자인: 이수민 / 제작: 디지털뉴스부)
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