"'가출해 도망간 유해진' 보여주겠다"…게시글 발칵

영화 '암살자(들)'을 둘러싼 역사 왜곡 논란이 지속되는 가운데, 강성 보수단체 대표가 주연 배우 유해진의 자택 앞 집회 신고를 접수했다고 밝혔습니다.



강성 보수단체 신자유연대 대표 김상진 씨는 어제(1일) 자신의 소셜미디어에 "영화 암살자 주연배우 유해진 씨의 집 앞에 집회신고 완료"라는 글을 게재했습니다.



그는 "내가 집회를 하면 아마도 기획사에서 유해진 거처를 옮길 것으로 예상된다"며 "추후 '가출해 도망간 유해진'을 입증해 보이겠다. 투쟁!"이라고 덧붙였습니다.



김 씨는 옥외집회 신고서도 공개했는데, 집회 명칭은 '유해진 규탄, 암살자(들) 제작사 규탄'으로 돼 있습니다.



개최 기간은 오는 3일부터 30일까지 약 한 달 간인데 신고 인원 20명, 방송 차량 2대와 접이식 간이무대, 음향 장비 등이 준비물로 기재됐습니다.



유해진 자택으로 추정되는 건물의 도로명 번호가 노출된 사진도 게시했습니다.



해당 게시글과 집회신고서 내용은 각종 온라인 커뮤니티 등을 통해 빠르게 확산됐습니다.



누리꾼들은 배우 개인의 주거지까지 찾아가는 과격한 집단행동에 대해 우려와 비판의 목소리를 쏟아냈습니다.



네티즌들은 "제작사나 감독이 아닌 배우 자택까지 찾아가는 건 선을 넘어섰다", "적당히를 모른다", "저런 행동은 오히려 여론의 역풍을 맞을 것"이라며 부정적인 반응을 보였습니다.



특히 자택 위치가 노출될 수 있는 사진을 올린 점에 대해서도 사생활 침해와 신변 위협이라는 지적이 이어지고 있습니다.



허진호 감독이 연출하고 유해진·박해일·이민호 등이 출연한 영화 '암살자(들)'은 1974년 8월 15일 발생한 육영수 여사 피격 사건을 소재로 의혹과 배후를 추적하는 미스터리극입니다.



그러나 극 중 일부 인물이 박정희 전 대통령 측이나 중앙정보부가 당시 사건을 계획했을 가능성을 제기하는 장면이 담겨 일각에서는 역사 왜곡이라는 비판이 나왔습니다.



논란이 확산되면서 제작진에 대한 경찰 고발과 함께 온라인 상에서는 출연 배우들을 향한 악성 댓글과 영화 불매 운동까지 벌어진 상황입니다.



(취재 : 김민정 / 영상편집 : 장유진 / 디자인 : 이수민 / 제작 : 디지털뉴스부)