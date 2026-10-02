피겨 이재근, 주니어 그랑프리 대회 쇼트 1위…개인 최고점

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▲ 이재근 선수

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피겨 스케이팅 남자 싱글 기대주 이재근(고려대)이 2026-2027 국제빙상경기연맹(ISU) 주니어 그랑프리 6차 대회 쇼트프로그램에서 개인 최고점을 경신하며 선두로 나섰습니다.이재근은 오늘(1일, 현지시간) 슬로베니아 류블랴나의 할라 티볼리에서 열린 대회 남자 싱글 쇼트프로그램에서 클린 연기를 펼치며 기술점수(TES) 48.41점에 예술점수(PCS) 36.72점을 합쳐 85.13점을 받아 일본의 니시노 다이카(84.29점)를 0.84점 차로 따돌리고 1위를 차지했습니다.이날 이재근의 쇼트프로그램 점수는 지난 8월 주니어 그랑프리 2차 대회(은메달)에서 작성한 자신의 종전 ISU 공인 최고점(83.20점)을 1.09점 끌어올린 신기록입니다.이재근은 쇼트프로그램의 7개 과제에서 모두 수행점수(GEO)를 챙기는 '무감점 연기'를 펼쳤습니다.첫 점프 과제인 트리플 러츠(5.90점)에서 GOE 1.77점을 따낸 이재근은 이어진 트리플 악셀(8.00점)에서도 1.71점을 받았고 플라잉 카멜 스핀도 최고 난도인 레벨4로 처리했습니다.이재근은 가산점 구간에서 시도한 트리플 루프-트리플 토루프 콤비네이션 점프(10.01점)에서도 GOE 1.05점을 받으며 점프 과제를 모두 끝냈습니다.체인지 풋 콤비네이션 점프도 레벨4를 받은 이재근은 스텝시퀀스와 체인지 풋 싯 스핀도 모두 레벨4를 받으며 연기를 마무리했습니다.앞서 치러진 여자 싱글 쇼트프로그램에 나선 장하린(도장중)은 기술점수(TES) 38.14점에 예술점수(PCS) 26.63점을 합쳐 64.77점을 기록, 류위시안(중국·70.10점)과 하나 배스(호주·67.75점)에 이어 3위에 올랐습니다.장하린의 쇼트프로그램 점수는 자신의 기존 ISU 공인 최고점(56.01점)을 8.76점이나 끌어올린 신기록입니다.첫 점프 과제인 트리플 토루프-트리플 토루프 콤비네이션 점프(8.40점)에서 GOE 0.84점을 받은 장하린은 이어진 더블 악셀(3.30점)에서도 GOE 0.42점을 받았습니다.장하린은 플라잉 카멜 스핀(레벨3)에 이어 가산점 구간에서 뛴 트리플 러츠(6.69점)도 깔끔하게 착지하며 GOE 1.43점을 챙겼습니다.장하린은 스텝시퀀스(레벨3)에 이어 체인지 풋 콤비네이션 점프(레벨4)와 레이백 스핀(레벨4)으로 연기를 끝냈습니다.(사진=ISU SNS 캡처, 연합뉴스)