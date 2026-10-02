손흥민 소속팀 새 감독은 스페인 출신 타마리트…LAFC "잔여 시즌 임시 감독"

이미지 확대하기

▲ 사비 타마리트 임시 감독 선임을 발표한 LAFC

축구 국가대표 공격수 손흥민의 소속팀인 미국프로축구 메이저리그사커(MLS) 로스앤젤레스FC(LAFC)가 잔여 시즌을 이끌 임시 사령탑을 정했습니다.LAFC는 오늘(2일, 한국시간) 임시 감독으로 사비 타마리트(44)를 선임했다고 발표했습니다.올 시즌 현재 MLS에서 11승 8무 9패, 승점 41로 서부 콘퍼런스 6위에 머물러 있는 LAFC는 지난달 28일 마크 도스 산토스 감독을 경질하고 새 감독을 찾아왔습니다.구단에 따르면 스페인 출신 타마리트 감독은 잉글랜드 프리미어리그, 스페인 라리가, 아르헨티나 1부 리그 등에서 20년 넘게 엘리트 지도자 경력을 쌓아왔으며 올해 1월 LAFC 코치진에 합류했습니다.타마리트 감독은 유럽축구연맹(UEFA)과 남미축구연맹(CONMEBOL) 프로 라이선스를 보유하고 있으며, 스페인어는 물론 영어와 포르투갈어에도 능통한 것으로 알려졌습니다.LAFC 축구 운영 부문 회장 존 소링턴은 "타마리트 감독은 우리 선수들의 강점과 현재 팀에 필요한 것이 무엇인지 명확하게 이해하고 있다"면서 "우리는 그와 코치진이 팀의 최고 모습을 끌어낼 거라고 전적으로 믿는다.우리의 기준과 목표에는 변함이 없으며, 2026시즌을 강하게 마무리하기 위해 모든 것을 쏟아부을 것"이라고 밝혔습니다.(사진=LAFC 구단 SNS 캡처, 연합뉴스)