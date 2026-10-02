뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

'페이커' 빼고도 가볍게 결승행…2연패 눈앞

이정찬 기자
작성 2026.10.02 07:43 조회수
PIP 닫기
<앵커>

e스포츠 리그 오브 레전드 대표팀은 '간판스타' 페이커, 이상혁 선수를 빼고도 가볍게 결승에 올랐습니다. 대표팀은 오늘(2일) 타이완을 상대로 2회 연속 금메달에 도전합니다.

이정찬 기자입니다.

<기자>

이틀 연속 익숙지 않은 이른 시간대 경기에 '간판스타' 페이커, 이상혁을 빼고 사우디아라비아와 준결승에 나선 대표팀은 변함없는 팀워크를 선보였습니다.

이상혁 대신 나선 '제카' 김건우를 앞세워 상대를 거세게 몰아붙였고, 2:0으로 가볍게 결승 진출을 확정했습니다.

대표팀은 리그오브레전드가 시범종목으로 도입된 2018년 자카르타 대회 이후 3회 연속 결승에 오르며 은메달을 확보했습니다.

오늘 결승에서는 2회 연속 타이완과 맞붙게 됐는데, 우리 선수들은 조별리그 첫 경기에서 완승을 거뒀던 만큼 자신감이 넘칩니다.

[최우제(제우스)/e스포츠 국가대표 : 금메달 딸 수 있을 것 같고, 2연속 금메달 따는 게 되게 자랑스러울 것 같아서.]

[이상혁(페이커)/e스포츠 국가대표 : 재밌게 보실 수 있게 잘 준비해 보도록 하겠습니다.]

---

스포츠 클라이밍의 서채현은 여자 볼더 종목 동메달을 따냈습니다.

자신의 주종목이 아닌 볼더에서 준결승을 유일하게 '만점'으로 통과한 기세를 몰아 결승에서도 첫 번째와 두 번째 과제까지 거침없이 완등에 성공해 금빛 기대감을 키웠는데, 난도가 높은 세 번째와 네 번째 과제를 성공해내지 못해 중국, 일본 선수에 이어 3위로 마쳤습니다.

[서채현/스포츠 클라이밍 국가대표 : 볼더 종목에서는 포디움(시상대) 서는 것 자체가 충분히 만족스러울 만한 결과라고 생각을 하고, (지난 대회 은메달에 이어) 리드에서 더 좋은 등반을 하면 아마 메달 다 모을 수 있지 않을까.]

서채현은 세계랭킹 2위인 주종목 리드에서 다시 금메달에 도전합니다.

(영상편집 : 박정삼)
영문 기사 보기 (View English Article)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
2026 아시안게임 특집 바로가기
이정찬 기자 사진
이정찬 기자페이지 바로가기

    오늘의 숏뉴스

    오늘의 숏뉴스더 보기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김용태
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지