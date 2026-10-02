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"불의의 사고, 마음 아파"…'북한 책임' 언급 없었다

강민우 기자
작성 2026.10.02 06:39 수정 2026.10.02 07:36 조회수
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<앵커>

국군의날 기념식에서 이재명 대통령은 지뢰 폭발 사건을 '불의의 사고'라고 말하면서 북한의 책임에 대해서는 언급하지 않았습니다. 북한을 향해서는 단절된 대화를 복원하는 길에 함께하기를 기대한다고 밝혔습니다.

강민우 기자입니다.

<기자>

이재명 대통령은 어제(1일), 78주년 국군의날 기념사를 통해 서부전선 지뢰 폭발 사건에 대해 이렇게 말했습니다.

[이재명 대통령 : 얼마 전 비무장지대에서 불의의 사고로 부상을 당하신 우리의 장병들을 생각하면 지금도 마음이 아픕니다.]

우리가 누리는 평범한 하루가 누군가의 위험 위에 서 있다는 것을 다시 생각하게 된다며 장병들에게 위로와 감사를 전했는데, 북한 책임론을 직접적으로 언급하지는 않았습니다.

대신, 복잡하게 얽힌 남북관계의 매듭을 인내심을 갖고 풀어나가겠다고 강조했고,

[이재명 대통령 : 신뢰를 회복하고, 단절된 대화를 복원하는 길에 북측도 이제는 함께하기를 기대하고, 또 촉구합니다.]

또, 남북이 한반도 평화를 위해 신뢰를 쌓아야 하고, 신뢰는 말과 행동이 일치할 때 비로소 쌓여가는 거라며 이렇게 말했습니다.

[이재명 대통령 : 남북 간 군사적 긴장을 낮추기 위한 실질적인 조치를 일관되게 이어 나가겠습니다.]

직접적인 대북 비판 메시지를 내지 않으면서 긴장 완화 조치의 '일관성'에 방점을 찍었는데, '확성기 재개'처럼 남북 간 긴장도가 높아질 조치는 선택지에 두지 않겠다는 뜻으로도 풀이됩니다.

국군의날을 맞아 민주당은 정전협정을 짓밟은 북한의 명백한 도발을 강력하게 규탄한다며 피켓팅에 나섰고, 국민의힘은 이 대통령이 북한의 정전협정 위반에 책임을 묻지 않고, '불의의 사고' 운운했다며 비판했습니다.

(영상취재 : 정상보·하 륭, 영상편집 : 남 일)
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