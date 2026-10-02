1. 오늘 공소청·중수청 출범…수장도 공석



검찰청이 폐지되고 오늘(2일) 공소청과 중대범죄수사청이 출범합니다. 법무부와 공소청, 중수청과 경찰청의 수장 자리가 모두 비어 있는 상태로 형사사법 체계가 78년 만에 대변혁을 맞게 됐습니다.



2. "알래스카 LNG, 상업성 확인돼야 착수"…유감 표명



트럼프 미국 대통령이 일방적으로 투자 확정을 발표한 알래스카 LNG 사업에 대해 이재명 대통령은 상업성이 확인돼야 착수한다고 설명했습니다. 김정관 산업부 장관은 러트닉 미 상무 장관에 유감을 표명했습니다.



3. "여객기 추락 시도 배후에 이란 관여 가능성"



트럼프 미국 대통령이 플라이두바이 여객기를 추락시키려 했던 부기장이 이란과 연계됐을 가능성이 있다고 주장했습니다. 중간 선거를 앞두고 '내란법'을 통한 비상사태 선포 가능성까지 시사했습니다.



4. '독립운동가 후손' 허미미 금…양궁도 첫 금메달



재일교포이자 독립운동가 후손인 허미미 선수가 나고야 아시안게임 유도에서 금메달을 목에 걸었습니다. 양궁 컴파운드 남자 개인전에서는 김종호 선수가 12발 연속 10점을 쏘며 첫 금을 따냈습니다.