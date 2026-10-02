뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

작은 고추가 맵다…늠름한 '생후 13개월' 명물 정체

고희경 기자
작성 2026.10.02 07:57 조회수
PIP 닫기
작은 고추가 맵다는 속담 아실 텐데요, 틀린 소리가 아닌 듯합니다.

멕시코 국가방위군 최고의 명물을 만나보시죠.

장비 달린 모자에 전술 조끼까지 갖춰 입은 강아지 1마리.

소형견인 치와와인데도 제법 늠름해 보입니다.

최근 멕시코군 소속인 국가방위대가 부대원으로 받아들인 '코만도'입니다.

겨우 몸무게 7kg에 생후 13개월 된 코만도는 함께 살던 노부부가 더는 돌보기 어려워지자 국가방위대 대원으로 영입됐는데요.

셰퍼드나 리트리버 같은 일반 군견처럼 고난도 작전 활동에 투입되지는 못하지만, 독립기념일 행진 등 여러 행사에 등장해 국가방위대의 딱딱한 이미지 개선에 기여하고 있습니다.

(화면출처 : 유튜브 @El Heraldo de Chihuahua, @GrupoFormula-RF, @Guardia NacionaldeMexico)
영문 기사 보기 (View English Article)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
2026 아시안게임 특집 바로가기
고희경 기자 사진
고희경 기자페이지 바로가기

    오늘의 숏뉴스

    오늘의 숏뉴스더 보기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김용태
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지