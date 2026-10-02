뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

"쓰레기 봉투?" 경악…베란다 난간에 '대롱대롱'

이강 기자
작성 2026.10.02 07:11 수정 2026.10.02 07:29 조회수
PIP 닫기
다음 핫토픽입니다.

종량제 봉투 대롱대롱.

말 그대로입니다.

아파트 창 밖에 종량제 봉투가 대롱대롱 매달려 있는 모습이 포착돼 온라인에서 화제입니다.

아파트 외벽입니다.

그리고 저 초록색 종량제 봉투 맞죠. SNS에서 화제가 된 사진입니다.

아파트 베란다 난간에 종량제 봉투가 대롱대롱 매달려 있습니다.

봉투의 크기가 그렇게 작아 보이지도 않고 안에 쓰레기도 꽤 찬 듯한 일반 종량제 봉투입니다.

왜 저랬을까요.

글쓴이는 '종량제 쓰레기 봉투를 창 밖에 매달아 두는 건 처음 본다', '내가 이상한 건지 이거 원래 상관이 없는 일인 건지 궁금하다'고 적었습니다.

사진을 본 누리꾼들의 반응, '떨어지면 이거 어떻게 하느냐', '관리사무소에 얘기해서 치우게 해야 하는 것 아니냐'는 반응이 있었고요.

'윗집은 창문 열어놓으면 쓰레기 냄새를 맡게 될 것 같다'라는 반응이 있었습니다.

(화면출처 : 스레드, 기사출처 : 뉴시스)
영문 기사 보기 (View English Article)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
2026 아시안게임 특집 바로가기
이강 기자 사진
이강 기자페이지 바로가기

    오늘의 숏뉴스

    오늘의 숏뉴스더 보기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김용태
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지