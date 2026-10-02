"도로 위에 말" 뚝딱 해결한 경찰…깜짝 비결

첫 소식은 도로 헤매던 말에 허리띠 푼 경찰입니다.



제주의 목장에서 말이 탈출해서 도로를 돌아다니는 일이 있었습니다.



이때 한 경찰이 정말 대박 만점 활약을 보여줬습니다.



기사 함께 보시죠.



지난 8월 21일 한라산 중턱 도로 인근에서 말 한 마리가 돌아다닌다는 신고가 접수가 됐습니다.



도로에 말이라니 자칫 큰 사고로 이어질 수도 있는 상황이라는 생각이 들죠.



그리고 이 현장에 제주 서부경찰서의 노형지구대 최규민 순경이 출동했습니다.



우선 말에게 다가가서 이렇게 풀을 먹이면서 경계심을 풀었습니다.



맛있게 먹죠.



그리고 말이 안정을 찾자 자신의 허리띠를 풀어서 이렇게 즉석에서 목줄을 만들기도 했습니다.



이후 마을 도로 밖 안전한 곳으로 이동시켰습니다.



그리고 마주에게 인계를 했습니다.



정말 능숙한 최 순경.



어떻게 이렇게 말을 잘 다룰 수 있었을까요.



바로 이 사진이 힌트입니다.



그가 10년 경력의 승마 선수 출신이라는 특별한 이력을 갖고 있었기 때문입니다.



오랜 기간 말을 다뤄온 경험을 바탕으로 현장에서 침착하게 대응한 덕분에 사고 없이 상황이 종료될 수 있었습니다.



최규민 순경님, 감사합니다.



(화면출처 : 유튜브 제주경찰청)