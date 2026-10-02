[날씨] 전날보다 더 '쌀쌀'…해안 중심 강풍 주의

달력이 10월로 넘어가면서 가을이 더 완연해졌습니다.



오늘(2일)은 어제보다 날도 더 쌀쌀해지겠는데요.



서울의 아침 기온이 12도로 어제보다 2도가량 낮겠고 낮 기온도 21도에 머물겠습니다.



개천절 연휴에는 기온이 소폭 오르면서 나들이에 큰 불편 없겠지만, 일요일 밤에 중북부를 시작으로 월요일 오전까지 중부와 호남, 제주에 비 소식이 있습니다.



지속 시간이 짧겠지만 돌풍과 천둥 번개를 동반해 요란할 수 있겠습니다.



오늘 전국 하늘 맑겠고 해안을 중심으로는 바람도 강하게 불겠습니다.



또 강원 내륙과 산지에는 서리가 내리거나 물이 어는 곳이 있어서 농작물 피해 없도록 주의하셔야겠습니다.



자세한 아침 기온 보시면 서울이 12도, 대구가 10도로 하루 사이 크게는 10도가량 크게 떨어지겠습니다.



낮 기온은 서울이 21도, 대구 23도로 선선하겠습니다.



당분간 일교차가 크게 벌어지는 만큼 환절기 건강 관리도 잘해 주셔야겠습니다.



(남유진 기상캐스터)