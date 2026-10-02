협의 안 끝났는데 발표…"알래스카 LNG 한국이 투자"

<앵커>



트럼프 미국 대통령이 한국이 미국에 투자할 사업들을 전격 발표했습니다. 그러면서 우리 정부가 투자 여부를 결정하지 않은 알래스카 LNG 사업 투자까지 기정사실화했습니다.



워싱턴에서 이한석 특파원입니다.



<기자>



[도널드 트럼프/미 대통령 : 오늘 우리는 미국 역사상 최대 규모의 에너지 인프라 투자 계획을 발표하게 되어 매우 기쁩니다.]



트럼프 미 대통령은 자신의 관세 정책과 투자 협정의 성과라며, 한국이 미국에 투자하기로 한 최대 2천억 달러, 약 280조 원으로 시작된다는 사업 3가지를 나열했습니다.



[도널드 트럼프/미 대통령 : 한국 정부가 최대 2천억 달러를 투자합니다. 텍사스에 6기가와트급 발전소를 짓고, 대형 원전 8기를 새로 건설하며, 마침내 알래스카 LNG 가스관도 건설됩니다.]



텍사스 가스복합화력발전소와 8개의 원자력발전소에 더해, 수익성이 보장되지 않아 우리 정부가 투자 여부를 결정하지 않은 알래스카 LNG 사업까지 일방적으로 확정해 발표한 것입니다.



또 SNS에 뉴욕에서 이재명 대통령과 만나 2천억 달러 규모의 '투자 시작'을 합의했고, 알래스카 사업은 '500억 달러 규모'라고 명시하며 한국을 압박했습니다.



트럼프는 일자리 1만 3천 개가 늘어날 거라면서 알래스카주에서 민주당 후보와 접전 중인 공화당 상원의원에게 발언권을 주는 등 30일 앞으로 다가온 중간선거 지원 의도를 감추지 않았습니다.



러트닉 상무장관도 원전이 들어설 곳으로 경합 지역들을 꼽았습니다.



[하워드 러트닉/미 상무장관 : 원전은 오하이오, 테네시, 사우스캐롤라이나, 그리고 켄터키주에 건설될 예정입니다.]



하지만 미국 상무부의 공식 발표 자료는 트럼프의 말과 다릅니다.



알래스카 프로젝트는 상업적 타당성과 모든 법적 요건을 충족하는 것을 전제로, 미국과 한국이 착수에 합의했다고 명시했습니다.



11월 중간선거를 앞두고 국내 경제 치적을 극대화하려는 트럼프의 정치적 셈법이 깔려 있다는 분석이 나오고 있습니다.



(영상취재 : 오정식, 영상편집 : 박춘배)