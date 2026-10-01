힐리어드, 41호포로 공동 선두…kt, 가을야구 직행까지 5승

▲ 힐리어드가 시즌 41호 홈런을 날렸다.
프로야구 kt wiz의 특급 외국인 타자 샘 힐리어드가 김도영(KIA 타이거즈)이 지켜보는 가운데 홈런 공동 선두로 올라섰습니다.
힐리어드는 오늘(1일) 전남광주 기아챔피언스필드에서 열린 2026 신한 SOL 뱅크 KBO리그 KIA 타이거즈와 방문경기에서 큼직한 솔로홈런을 쏘아 올렸습니다.
4-2로 앞선 5회초 선두타자로 나선 힐리어드는 KIA 세 번째 투수 황동하를 상대로 가운데 펜스를 넘어가는 비거리 125ｍ 대형 아치를 그렸습니다.
이틀 연속 홈런포를 가동한 힐리어드는 시즌 41호를 기록해 김도영과 공동 1위가 됐습니다.
힐리어드는 9월 한 달 동안 10홈런을 몰아치는 등 시즌 막판 뜨거운 타격감을 자랑하고 있습니다.
힐리어드는 시즌 타점도 127개째를 뽑아 부문 2위 오스틴 딘(122타점·LG 트윈스)을 따돌리고 단독 선두를 질주하고 있습니다.
kt는 김현수의 결승 투런포에 힘입어 KIA를 7-5로 꺾었습니다.
4연승을 달린 kt는 한국시리즈(KS) 직행을 위한 매직넘버를 '5'로 줄였습니다.
2위 삼성 라이온즈는 대구 홈경기에서 한화 이글스를 3-2로 따돌리고 5연승을 달렸습니다.
한화는 4회초 허인서의 희생플라이로 선취점을 뽑았으나 삼성은 5회말 김헌곤이 좌월 솔로홈런을 날려 동점을 만들었습니다.
7회말에는 이재현이 투런홈런을 외야 스탠드에 꽂아 3-1로 역전했습니다.
한화는 8회초 김태연의 적시타로 1점을 만회하는 데 그쳤습니다.
5연승을 달린 삼성은 선두 kt를 3게임 차로 추격했습니다.
인천에서는 SSG 랜더스가 LG 트윈스의 추격을 6-5 뿌리쳤습니다.
2회말 김재환이 솔로홈런을 날린 SSG는 3회말 집중 5안타로 3점을 보태 4-0으로 앞섰습니다.
SSG는 4회에도 2점을 추가했습니다.
LG는 5회초 이재원이 3점홈런, 6회에는 오지환이 솔로홈런을 날리며 추격했으나 뒤집지는 못했습니다.
3연승을 거둔 SSG는 6위로 올라섰습니다.
김재환은 역대 18번째로 300홈런을 달성했습니다.
잠실에서는 두산 베어스가 NC 다이노스를 9-7로 제압하고 3연승을 거뒀습니다.
두산은 6-7로 뒤진 7회말 강승호가 2타점 적시타를 날려 8-7로 역전한 뒤 8회말 양석환의 적시타로 1점을 보태 승부를 결정지었습니다.
5위 두산은 3연패에 빠진 4위 KIA를 2게임 차로 추격했습니다.
김원형 두산 감독은 통산 22번째 300승(244패 26무)을 달성했습니다.
(사진=kt wiz 제공, 연합뉴스)
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