이민성호 측면 활력소 최석현 "한일전 특별할 것 없어…꼭 우승"

▲ 30일 일본 오사카 나가이 스타디움에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 남자 축구 준결승 대한민국과 중국의 경기. 한국 최석현이 슛을 시도하고 있다.

2026 아이치·나고야 아시안게임 금메달까지 한 경기만을 남겨둔 23세 이하(U-23) 축구 대표팀의 측면 수비수 최석현(울산)이 일본과의 맞대결에 큰 의미를 두는 대신 우승이라는 목표만 굳게 새겼습니다.최석현은 대표팀이 결승전이 열리는 일본 아이치현 도요타로 이동한 오늘(1일) 대한축구협회를 통해 "결승에 진출하게 돼서 기쁘다. 동료들과 스태프 모두가 한마음 한뜻으로 한 경기씩 치르다 보니 결승까지 올 수 있었던 것 같다"고 말했습니다.이민성 감독이 이끄는 U-23 대표팀은 전날 일본 오사카 나가이 스타디움에서 열린 대회 준결승전에서 중국에 2-1 역전승을 거두며 결승에 진출, 4회 연속 아시안게임 금메달까지 단 1승을 남겼습니다.이민성호는 오는 3일 저녁 7시 30분부터 도요타 스타디움에서 일본과 금메달을 놓고 격돌합니다.아시안게임 남자 축구에선 3회 연속 결승 한일전이 성사됐습니다.연령별 대표를 두루 거친 최석현은 2023년 국제축구연맹(FIFA) 20세 이하(U-20) 월드컵 4강 진출 멤버로, 이번에는 아시안게임 결승 진출에 큰 힘을 보탰습니다.특히 그는 지난달 15일 카타르와의 조별리그 첫 경기를 시작으로 이번 대회 대표팀의 4경기 모두 풀타임을 뛰며 왕성한 활동량을 보이고 있습니다.최석현은 "활동량이 많은 것엔 특별한 비결은 없고, 옆에서 동료들이 많이 뛰어주기 때문에 저도 열심히 하다 보니 많이 뛰게 되는 것 같다"면서 "피로감은 있지만, 빨리 회복하고자 집중하고 있다"고 전했습니다.U-20 월드컵 때는 센터백으로 뛰었으나 현재는 측면에서 활약하는 그는 "어디에 서든 똑같은 수비수이기에 실점하지 않겠다는 마음이 가장 크다. 공격적으로는 전개에 도움이 되고자 적극적으로 움직이는 플레이를 많이 생각하고 있다"고 밝혔습니다.이어 최석현은 "상대가 일본이라고 해서 특별할 것은 없다"면서 "해 온 것처럼 준비 잘하고 열심히 해서 꼭 우승하겠다"고 각오를 다졌습니다.이날 오사카에서 도요타로 이동한 U-23 대표팀은 회복과 훈련 조로 나눠 훈련을 소화했습니다.결승전 하루 전인 2일엔 도요타 스타디움에서 공식 기자회견과 함께 훈련이 진행될 예정이었는데, 잔디 상태 문제로 훈련은 취소됐다는 조직위원회 측 통지를 받았다고 대표팀 관계자는 전했습니다.대표팀은 인근 다른 구장을 배정받아 마지막 훈련을 진행할 것으로 보입니다.(사진=연합뉴스)