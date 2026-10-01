구자욱, 허벅지 근육 손상 진단…가을야구 앞둔 삼성에 대형 악재

▲ 11일 광주기아챔피언스필드에서 열린 프로야구 삼성 라이온즈와 KIA 타이거즈의 경기. 삼성 구자욱이 6회에 타격하고 있다.

가을야구를 눈앞에 둔 프로야구 삼성 라이온즈에 대형 악재가 닥쳤습니다.주장이자 리그 타율 1위를 달리는 핵심 타자 구자욱(33)이 허벅지 뒤 근육(햄스트링) 부상으로 이탈했습니다.삼성 구단은 1일 "구자욱이 병원 정밀 진료 결과 왼쪽 허벅지 뒤 근육에 0.5∼1㎝ 손상 소견을 받았다"며 "우선 주사 치료를 진행한 뒤 2주 후 자기공명영상(MRI) 촬영 등 추적 검사를 거쳐 향후 일정을 수립할 계획"이라고 밝혔습니다.구자욱은 전날 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 한화 이글스와의 홈경기에서 주루하다가 다리를 다쳤습니다.올 시즌 구자욱은 114경기에 출전해 타율 0.371, 156안타, 15홈런, 102타점, OPS(출루율+장타율) 1.039를 기록하며 팀 공격을 진두지휘했습니다.규정 타석을 채운 타자 중 리그 타율 1위를 굳건히 지키며 데뷔 후 가장 성적이 좋은 시즌을 보내고 있었습니다.치료와 회복, 재검진까지 최소 2주가 소요되는 만큼 구자욱의 정규시즌 잔여 경기 출전은 사실상 어려워졌습니다.가을야구 무대를 앞둔 삼성은 핵심 전력이자 주장의 공백이라는 고민을 안게 됐습니다.(사진=연합뉴스)