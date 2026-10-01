외교부는 북한군 포로 2명의 한국 송환 사실을 우크라이나가 일방적으로 공개한 데 대해 우크라이나 측과 외교채널을 통한 소통을 이어가고 있다고 밝혔습니다.
외교부 당국자는 오늘(1일) "우리 입장은 전달됐고, 우크라이나도 이를 검토하고 있을 것"이라며 "외교당국 간 소통이 이뤄지고 있다"고 말했습니다.
이어 "우크라이나도 이 문제가 민감한 사안임을 알고 있고 양국 관계도 있기 때문에 관련 입장을 낼 것으로 예상한다"고 밝혔습니다.
다만 아직 우크라이나 측 공식 입장 표명이 나온 것은 아니고, 입장 표명의 방식이나 시기는 특정할 수 없다고 덧붙였습니다.
박윤주 외교부 1차관은 지난달 28일 안드리 베쉬킨 주한우크라이나대사대리를 초치해 북한군 포로 송환 사실의 일방적 공개와 비공개 합의가 없었다는 우크라이나 대통령실의 발표에 대해 유감을 표하고 공식적인 해명과 사과를 요구했습니다.
외교부 "우크라이나와 '북한군 포로 송환 공개' 관련 소통 중"
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글