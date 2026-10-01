외교부 "우크라이나와 '북한군 포로 송환 공개' 관련 소통 중"

외교부는 북한군 포로 2명의 한국 송환 사실을 우크라이나가 일방적으로 공개한 데 대해 우크라이나 측과 외교채널을 통한 소통을 이어가고 있다고 밝혔습니다.



외교부 당국자는 오늘(1일) "우리 입장은 전달됐고, 우크라이나도 이를 검토하고 있을 것"이라며 "외교당국 간 소통이 이뤄지고 있다"고 말했습니다.



이어 "우크라이나도 이 문제가 민감한 사안임을 알고 있고 양국 관계도 있기 때문에 관련 입장을 낼 것으로 예상한다"고 밝혔습니다.



다만 아직 우크라이나 측 공식 입장 표명이 나온 것은 아니고, 입장 표명의 방식이나 시기는 특정할 수 없다고 덧붙였습니다.



박윤주 외교부 1차관은 지난달 28일 안드리 베쉬킨 주한우크라이나대사대리를 초치해 북한군 포로 송환 사실의 일방적 공개와 비공개 합의가 없었다는 우크라이나 대통령실의 발표에 대해 유감을 표하고 공식적인 해명과 사과를 요구했습니다.