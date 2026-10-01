[날씨/XR] 더 쌀쌀한 내일…해안 강풍 주의

10월의 첫날인 오늘(1일) 날이 부쩍 쌀쌀해졌죠.



내일 우리나라는 중국 북부 지방에서 확장해 오는 고기압의 영향권에 들면서 북서풍을 타고 찬 공기가 우리나라로 내려오겠습니다.



그 때문에 내일 아침은 오늘보다 더 쌀쌀해지겠는데요.



내일 서울 아침 기온이 12도로 오늘보다 2도가 더 낮겠고, 낮 기온도 21도에 그치겠습니다.



다가오는 개천절 연휴에는 기온이 소폭 오르면서 나들이에 큰 무리는 없겠는데요.



다만 일요일 밤 중북부를 시작으로 월요일 오전까지 중부와 호남, 제주에는 비가 내리겠습니다.



비구름의 이동 속도가 빨라서 지속 시간은 짧겠지만, 돌풍과 천둥번개를 동반해 요란하게 내릴 수 있겠습니다.



내일 전국이 대체로 맑겠고요, 해안을 중심으로 바람이 강하게 불겠습니다.



강원 내륙과 산지를 중심으로는 서리가 내리거나 물이 어는 곳이 있어 수확기 농작물 피해 없도록 주의하셔야겠습니다.



기온 보시면 아침에 태백이 5도, 대구가 10도까지 떨어지며 하루 사이 많게는 10도가량이 곤두박질하겠습니다.



낮 기온은 서울이 21도, 대구가 23도까지 올라 일교차도 크겠습니다.



당분간은 기온이 평년과 비슷하거나 조금 낮겠고요, 일교차도 크게 벌어지는 만큼 환절기 호흡기 건강 관리 잘해 주셔야겠습니다.



(남유진 기상캐스터)