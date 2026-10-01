"락스 냄새" 신고 후 59명 병원행…제주 특급호텔 발칵

<앵커>



제주의 한 유명 호텔 수영장에서 염소가스가 누출돼 투숙객과 직원 등 59명이 병원으로 옮겨졌습니다. 소방 당국은 수영장 소독제를 만들다 약품을 잘못 배합해 가스가 발생한 것으로 보고 있습니다.



JIBS 김재연 기자입니다.



<기자>



서귀포시의 한 특급 호텔로 구급차가 다급히 들어갑니다.



현장에 들어서자 힘없이 앉아 숨을 고르는 사람들이 눈에 띕니다.



임시의료소에서는 구급대원들이 분주하게 움직입니다.



호텔 수영장에서 염소가스가 누출된 겁니다.



첫 신고가 접수된 건 오늘(1일) 오전 10시 40분쯤, 호텔 곳곳에서 락스 냄새가 난다는 내용이었습니다.



[호텔 투숙객 : 수영장에서 나가라고 그래서 애들하고 같이 나간 거예요. 아니 근데 무슨 호텔 수영장에서 락스를 그렇게 많이 풀었나? 그런 생각이 먼저 들었어요.]



[병원 이송 호텔 투숙객 : 객실에도 이제 가스 냄새가 다 나고, 복도에도 냄새가 나고, 로비까지 다 나고 하니까 안 되겠다 싶어가지고 가족들 다 데리고 밖으로 나가서….]



사고 발생 1시간 40여 분 뒤 처음 측정된 염소가스 농도는 50ppm으로, 최대치를 기록했습니다.



당시 호텔에 머물던 투숙객 380여 명은 안내 방송에 따라 건물 밖으로 긴급 대피한 것으로 알려졌습니다.



어지러움과 구토 등 증상을 호소한 투숙객과 호텔 직원 등 50명이 넘는 환자가 병원으로 분산 이송됐습니다.



염소가스는 각막과 호흡기 등에 영향을 미치면 호흡곤란이나 폐 손상을 일으킬 수 있는 유해 화학물질입니다.



[강창환/서귀포소방서 현장대응단장 : 락스를 오인으로 보충해서 혼합 가스인 염소가스가 발생한 상황입니다. 수영장 기계실에 염소가스 측정을 지속적으로 지금 하고 있는 상태입니다.]



경찰과 소방당국은 정확한 사고 경위와 추가 유해 물질 발생 여부 등을 조사하고 있습니다.



(영상취재 : 강명철 JIBS)



JIBS 김재연