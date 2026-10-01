윤규성, 태권도 품새 금메달…한국 남자 개인전 3연패

▲ 1일 일본 아이치현 도요하시 체육관에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 태권자 남자 품새 준결승 경기. 한국 윤규성이 품새 동작을 절도있게 경연하고 있다.

윤규성(제2군단사령부)이 2026 아이치·나고야 아시안게임에서 한국 태권도 품새 남자 개인전 3회 연속 금메달을 이끌었습니다.윤규성은 1일 일본 아이치현 도요하시 체육관에서 열린 대회 품새 남자 개인전 결승에서 공인 품새와 자유 품새 평균 9.3800점을 받아 8명 가운데 1위에 올랐습니다.공인 품새 태극 7장에서 9.340점, 음악에 맞춰 동작을 펼치는 자유 품새에서 9.420점을 기록해 두 부문 모두 최고점을 받았습니다.앞서 준결승 B조에서도 평균 8.9400점으로 조 1위를 차지한 윤규성은 생애 첫 아시안게임에서 정상에 섰습니다.한국은 2018 자카르타·팔렘방 대회 강민성, 2023년 열린 항저우 대회 강완진에 이어 이 종목 3회 연속 우승을 달성했습니다.앞서 여자 개인전에서 우승한 정하은(용인특례시청)에 이어 윤규성까지 금메달을 따내며 한국은 이번 대회 품새에 걸린 금메달 2개를 모두 챙겼습니다.(사진=연합뉴스)