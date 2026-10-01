이형일, 첫 유관기관 간담회…"모든 판단 출발점, 국민과 현장"

▲ 이형일 부총리 겸 재정경제부 장관이 취임 후 첫 유관기관 간담회를 진행하고 있다.

이형일 부총리 겸 재정경제부 장관이 취임 후 첫 유관기관 간담회를 진행했습니다.오늘(1일) 정부서울청사에서 열린 간담회엔 국세청 차장, 관세청장, 조달청장, 한국투자공사 사장, 한국자산관리공사 부사장 등이 참석했습니다.이 부총리는 최근 경제 성장세가 지속되고 있으나 국민의 체감이 아직 충분하지 않은 상황에서 AI 대전환 등 구조적 변화에도 대응해야 하는 경제 여건을 설명했습니다.그러면서 기관의 성과가 국민이 체감하는 성과로 이어져야 한다고 강조했습니다.이 부총리는 "모든 판단의 출발점을 국민과 현장에 둬달라"며 "공급자 시각과 기존 관행에서 벗어나 국민과 기업이 겪는 불편을 직접 듣고 작더라도 확실한 변화를 만들어달라"고 주문했습니다.아울러 "결정된 정책은 신속히 실행하고 끝까지 책임져야 한다"며 "불필요한 보고와 대책은 줄이고, 핵심과제를 국민이 체감할 때까지 이행해달라"고 당부했습니다.기관별 특성에 맞게 AI를 업무 전반에 접목해 처리 시간을 단축하고, 대국민 서비스의 정확성과 편의성을 높여달라고 요청도 했습니다.간담회에서는 물가 안정이 시급한 현안이라는 인식을 공유하고, 탈세 대응, 할당관세 악용 방지, 공공 조달의 불공정 행위 개선 등 국민 생활과 밀접한 현안도 논의됐습니다.아울러 금융 취약계층의 채무 조정, AI·첨단산업과 방산·원전 분야의 수출금융 지원, 수출 기업 애로 해소, 대미 투자 사업 추진, 전략형 국부펀드 도입과 관련한 의견도 교환했습니다.이 부총리는 또 국정감사를 앞두고 정확한 사실관계에 기초해 정책 성과와 향후 계획을 충실히 설명하는 한편 합리적인 지적은 정책 등에 반영해달라고 유관기관에 당부했습니다.(사진=재경부 제공, 연합뉴스)