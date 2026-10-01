짐 캐리, 32세 연하 한국계 민아와 세번째 결혼…"나의 숭고한 동반자"

할리우드 배우 짐 캐리(64)가 수년간 교제해 온 연인 민아(32)와 결혼했다.



복수의 미국 연예매체에 따르면 짐 캐리가 지난달 30일(현지시간) 미국 로스앤젤레스에서 연인 민아와 소규모 비공개 결혼식을 올렸다. 짐 캐리 측 대변인도 같은 날 PEOPLE과 저스트재러드에 결혼 사실을 확인했다. 예식은 가까운 친구와 가족만 참석한 가운데 조용히 치러졌으며, 정확한 날짜는 공개되지 않았다.



민아는 LA를 기반으로 활동하는 배우이자 아티스트다. 현지 언론매체에 따르면 그는 한국 출시의 아티스트다. 두 사람은 2022년 2월 LA에서 함께 있는 모습이 포착되면서 교제설이 나왔다.



지난 2월 프랑스 파리에서 열린 세자르 영화제에서 명예상을 받은 짐 캐리는 수상 소감을 "나의 멋진 가족, 딸 제인과 손자 잭슨에게 감사한다. 지금도 앞으로도 영원히 사랑한다. 나의 숭고한 동반자 민아에게 감사한다. 사랑해, 민아"라고 말했다.



이어 "마지막으로 내가 아는 가장 재미있는 사람, 사랑과 너그러움과 웃음의 가치를 가르쳐준 아버지 퍼시 조셉 캐리에게 감사한다"고 덧붙였다. 공개 열애를 알린 지 7개월 만에 부부가 된 셈이다.



이번 결혼은 짐 캐리의 세 번째 결혼이다. 그는 1987년 배우 출신 멜리사 워머와 결혼해 딸 제인을 얻었으나 1995년 이혼했다. 이듬해인 1996년에는 영화 '덤 앤 더머'에서 호흡을 맞춘 배우 로런 홀리와 결혼했지만 1년을 채우지 못하고 갈라섰다. 이후 '미, 마이셀프 앤 아이린'에서 만난 르네 젤위거와 1999년 교제를 시작해 약혼까지 했으나 이듬해 결별했다.







(SBS연예뉴스 강경윤 기자)