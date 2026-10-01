뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

일본 재계 수뇌부, 내년 3월 방중 추진…시진핑 지도부와 회담 모색

김영아 기자
작성 2026.10.01 15:47 조회수
일본 재계 수뇌부, 내년 3월 방중 추진…시진핑 지도부와 회담 모색
▲ 시진핑 중국 국가주석(왼쪽)과 다카이치 사나에 일본 총리

일본 재계 수뇌부가 내년 3월 중국 베이징을 방문해 시진핑 국가주석 등 중국 지도부와의 회담을 추진 중인 것으로 알려졌습니다.

방중이 성사되면 약 2년 만에 양국 간 고위급 경제 대화가 재개되는 셈입니다.

교도통신은 오늘(1일) 일중경제협회와 게이단렌(일본경제단체연합회), 일본상공회의소 등 주요 경제단체 수뇌부로 구성된 대표단이 내년 3월 방중하는 방안을 놓고 막바지 일정을 조율하고 있다고 보도했습니다.

이번 방문단에는 신도 고세이 일중경제협회 회장(일본제철 고문), 쓰쓰이 요시노부 게이단렌 회장(일본생명보험 특별고문), 고바야시 겐 일본상공회의소 회장(미쓰비시상사 고문) 등 일본 주요 기업 경영진이 대거 참여할 예정입니다.

특히 쓰쓰이 회장의 방중은 2025년 5월 게이단렌 회장 취임 이후 처음입니다.

당초 일본 경제 대표단은 올해 1월 중국을 방문할 예정이었으나, 중국 측으로부터 수용 여부에 대한 확답을 받지 못해 일정을 미뤘습니다.

이번 방중은 지난해 11월 다카이치 사나에 일본 총리의 '타이완 유사시' 관련 국회 발언에 대한 중국의 반발 등 양국 관계 경색이 이어지는 상황에서 추진되는 것이어서 성사 여부가 주목됩니다.

일중경제협회가 주최하는 일본 경제 대표단 방중은 코로나19 확산 시기를 제외하면 1975년부터 거의 해마다 이어져 왔습니다.

그런 만큼 지난 1월 방중 연기는 매우 이례적이었습니다.

일본 재계 관계자는 "시진핑 지도부의 대일 기조를 신중하게 살피면서 구체적인 일정과 내용을 조율해 나갈 것"이라고 말했습니다.
영문 기사 보기 (View English Article)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
2026 아시안게임 특집 바로가기
김영아 기자 사진
김영아 기자페이지 바로가기

    오늘의 숏뉴스

    오늘의 숏뉴스더 보기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김용태
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지