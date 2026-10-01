뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

한국, 아시아 감사원장회의 의장으로 임명…2030년부터 3년간 활동

김혜영 기자
작성 2026.10.01 14:21 조회수
개원 78주년 감사의 날 행사에서 발언하는 김호철 감사원장 (사진=연합뉴스)
▲ '개원 78주년 감사의 날' 행사에서 발언하는 김호철 감사원장

감사원은 최근 카자흐스탄 아스타나에서 열린 제63차 아시아감사원장회의(ASOSAI) 이사회 회의에서 한국이 차차기인 제18대 의장국으로 임명됐다고 오늘(1일) 밝혔습니다.

한국이 의장에 임명된 것은 1982년 제2대 의장직을 역임한 이후 44년 만입니다.

감사원은 이에 따라 2030년부터 3년간 의장으로서 감사기구 간 협력을 이끌고 세계감사원장회의(INTOSAI) 등에서 ASOSAI를 대표하는 임무를 수행하게 됩니다.

또 2030년에는 서울에서 ASOSAI 전체 회원국 감사원장이 참석하는 제18차 총회도 개최합니다.

총회에서는 ASOSAI 회원국의 기후위기 공동 대응을 위한 비전과 실천 방향을 담은 '서울 선언'(Seoul Declaration)을 채택하고, 이를 임기 내 핵심 이니셔티브로 추진할 방침입니다.

감사원은 의장 임명 과정에 김호철 원장이 8개국 감사원장과 만나 의장직 수행 취지와 포부를 직접 밝히는 등 주요국과 협력에 노력했다고 설명했습니다.

ASOSAI는 최상위 감사 국제기구인 INTOSAI의 7개 지역기구 중 하나로, 한국을 비롯해 중국, 일본, 인도, 호주, 사우디아라비아 등 49개국 감사원이 회원입니다.

감사원은 "의장국 선임은 ASOSAI 창립 회원국인 감사원이 그간 기구 발전과 회원국 간 협력 증진에 꾸준히 기여해 온 성과를 인정받은 결과"라고 평가했습니다.

(사진=연합뉴스)
영문 기사 보기 (View English Article)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
2026 아시안게임 특집 바로가기
김혜영 기자 사진
김혜영 기자페이지 바로가기

    오늘의 숏뉴스

    오늘의 숏뉴스더 보기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김용태
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지