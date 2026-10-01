"아기도 구토"…제주 그랜드조선 투숙객 40명 응급 이송

▲ 119로 이송되는 제주 그랜드조선호텔 투숙객들

조선호텔앤리조트가 운영하는 5성급 그랜드조선 제주의 투숙객 40여 명이 염소가스를 흡입해 구토와 두통 증상을 보이며 119구급차를 통해 이송됐습니다.제보자 박 모 씨와 호텔 업계가 전한 내용에 따르면, 박 씨는 남편 및 3살 자녀와 함께 지난달 29일부터 제주 서귀포에 위치한 제주 그랜드호텔에 묵고 있었습니다.오늘 오전 가족과 함께 호텔 내 사우나를 이용하던 박 씨는 심한 염소 냄새를 맡게 되면서 여러 차례 구토와 기침을 반복했습니다.자녀는 물론이고, 당시 사우나를 이용하던 호텔 숙박객 10여 명도 같은 증상을 보였습니다.박 씨는 "눈물과 콧물이 전부 쏟아져 나왔고 아기도 세 차례 구토했다"며 "염소가스를 흡입한 투숙객들이 119로 신고했고, 40여 명이 출동한 구급차로 서귀포의료원 등 인근 병원으로 이송됐다"고 말했습니다.이어 "상황이 심각한데 호텔에서는 대피하라는 지시도 없었고, 아무런 대응도 하지 않았다"며 "호텔 직원들은 마스크를 쓰고 있었지만, 정작 투숙객에겐 배부한 마스크도 없었다"고 강한 항의 표현을 했습니다.특히 호텔 로비에 이러한 사정을 얘기했지만, 파악해보겠다는 말뿐이었다고 전했습니다.이에 조선호텔앤리조트 관계자는 "수영장에 PH 농도 조절을 하려고 약품을 투입했는데 조금 오인이 있었다"며 "정확한 피해 상황은 파악 중"이라고 밝혔습니다.(사진=제보자 제공, 연합뉴스)