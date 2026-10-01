올해 스위스 알프스 빙하 5.5% 녹아 사라졌다

▲ 녹고 있는 알프스 빙하 (자료화면)

올해 들어 스위스 알프스 빙하의 5.5%(부피 기준)가 녹아 사라졌다고 AP통신이 스위스 기관들을 인용해 보도했습니다.스위스의 빙하 관측 네트워크 '글라모스'(GLAMOS)와 스위스 과학한림원은 현지시간 1일 보도자료를 통해 이런 관측 결과를 전했습니다.이 기관들은 폭염과 겨울 강설량 부족을 원인으로 꼽으면서 "이런 조건에서는 알프스 빙하가 장기적으로 살아남을 가능성이 없다"고 분석했습니다.스위스 알프스는 알프스 빙하 중 가장 큰 부분이 있는 지역입니다.전문가들은 최근 5년간 스위스 알프스 빙하의 부피가 5분의 1 가까이 감소했다고 전했습니다.글라모스 책임자이며 빙하를 연구하는 마티아스 후스 취리히 연방공과대 교수는 "우리가 지금 겪고 있는 온난화는 100% 인간이 초래한 기후변화에 기인한다"며 "인간의 배출이나 화석연료가 없었다면 현재의 온난화는 없었을 것"이라고 강조했습니다.올해 7월부터 9월까지 녹아서 사라진 빙하를 물 부피로 환산하면 2조 2천억 리터(L)로, 이는 스위스 연간 물 소비량의 4배에 해당합니다.인구가 약 910만 명인 스위스는 전력의 절반 이상을 수력발전으로 생산합니다.스위스는 유럽의 '물탑'으로 불리며, 다뉴브강, 포강, 라인강, 론강 등 유럽의 주요 강들에 물을 공급합니다.전문가들은 올해 스위스 알프스 빙하가 '극심한 융해'를 겪어 개별 빙하의 평균 두께가 2.5∼4ｍ 줄었고, 일부 빙하의 말단부에서는 최대 10ｍ 감소했다고 밝혔습니다.올해 스위스 알프스 빙하 부피 감소율 5.5%는 관측사상 역대 2위에 해당합니다.감소율 1위 기록은 2022년의 약 6%입니다.당시에는 여름 폭염과 겨울 강설량 부족에 겹쳐 이례적으로 많은 붉은 먼지가 사하라 사막에서 날아와 빙하 표면을 어둡게 해 더 많은 열을 흡수하게 만들었습니다.올해 감소한 스위스 알프스 빙하의 절대량은 2003년보다 오히려 더 적었지만, 감소율은 5.5%로 2003년 3.5%보다 훨씬 더 컸습니다.현재 스위스 알프스 빙하의 전체 얼음 부피가 23년 전의 약 3분의 1 수준에 불과하기 때문입니다.(사진=게티이미지)