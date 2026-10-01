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평화외교특보에 송영길·국방정책특보에 김병주 위촉

강민우 기자
작성 2026.10.01 13:52 수정 2026.10.01 14:46 조회수
평화외교특보에 송영길·국방정책특보에 김병주 위촉
▲ 대통령 평화외교특보 송영길(왼쪽)·국방정책특보 김병주

이재명 대통령의 평화외교특별보좌관과 국방정책특별보좌관에 각각 더불어민주당 송영길 의원과 김병주 의원이 위촉됐습니다.

성기홍 청와대 홍보소통수석은 오늘(1일) 낮, 브리핑을 열고, "송영길 특보는 국회 외교통일위원장을 역임하는 등 외교통일 분야에서 폭넓은 경험과 전문성을 쌓아 온 6선 국회의원"이라고 소개했습니다.

이어 "축적된 의정 경험과 국내외 다양한 네트워크를 토대로 균형 잡힌 관점에서 국익 외교 공간 넓힐 것으로 기대한다"고 덧붙였습니다.

김병주 국방정책특보에 대해선 "육군 대장 출신의 국방정책 전문가"라면서, "강력한 국방력은 국익을 지키는 핵심 기둥이라는 기치 아래 국가 안보와 국방 개혁 과제에 국민의 목소리를 더해줄 적임자"라고 평가했습니다.

장관급인 지방시대위원장에는 박정현 전 부여군수가 위촉됐습니다.

성기홍 수석은 박 위원장에 대해 "지방 소멸과 불균형을 현장에서 직접 다뤄온 행정가"라고 소개했습니다.

(사진=연합뉴스)
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