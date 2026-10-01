여자골프 양윤서, 2R 공동 3위 도약…단체전은 공동 4위

▲ 양윤서

기대주 양윤서(인천여부설방통고)가 2026 아이치·나고야 아시안게임 반환점을 공동 3위로 돌았습니다.양윤서는 일본 아이치현 가스가이 컨트리클럽 동코스(파70)에서 열린 대회 여자 골프 2라운드에서 버디 7개, 보기 2개를 합해 5언더파 65타를 쳤습니다.그는 중간 합계 7언더파 133타를 마크해 섀넌 쉬안 인 탄(13언더파 127타·싱가포르), 2위 프라나비 샤라트 우르스(11언더파 129타·인도)의 뒤를 이었습니다.1위와는 6타 차이라서 남은 2개 라운드에서 충분히 역전 우승을 노릴 수 있습니다.양윤서는 3번 홀(파4)과 6번 홀(파4)에서 버디를 낚은 뒤 7번 홀(파3)에서 보기를 범해 주춤했으나 곧바로 8번 홀(파5)과 9번 홀(파4)에서 연속 버디를 기록하며 만회했습니다.후반에도 몰아치기로 타수를 줄였습니다.11번 홀(파4)에서 보기를 기록했지만, 13번 홀(파5)부터 3개 연속 홀 버디 행진을 펼치며 최상위권으로 도약했습니다.1라운드에서 양윤서와 함께 공동 7위를 기록했던 김규빈(학산여고)은 부진했습니다.그는 버디 3개, 보기 4개, 더블 보기 1개를 묶어 3오버파 73타를 치면서 중간 합계 1오버파 141타, 공동 16위로 밀렸습니다.박서진(서문여고)도 버디 3개, 보기 4개, 더블 보기 1개로 3오버파 73타를 쳤고, 중간 합계 4오버파 144타로 공동 21위로 떨어졌습니다.한국 대표팀은 라운드별 출전 선수 중 좋은 성적을 낸 2명의 선수 기록을 합산해 순위를 가리는 단체전 순위도 1라운드 공동 2위에서 공동 4위(6언더파 274타)로 하락했습니다.1위는 중국(12언더파 264타), 2위는 싱가포르(11언더파 269타), 3위는 인도(7언더파 273타)입니다.홍콩과 대만은 한국과 공동 4위를 달립니다.미국여자프로골프(LPGA) 투어 통산 6승을 거둔 세계랭킹 6위 인뤄닝(중국)은 중간 합계 7언더파 133타로 양윤서와 함께 공동 3위에 올랐고, 리앤 미카엘라 말릭시(필리핀)는 중간 합계 4언더파 136타로 5위에 이름을 올렸습니다.전 세계랭킹 1위 쩡야니(대만)는 중간 합계 이븐파 140타로 공동 13위를 기록했습니다.3라운드는 2일 오전 8시 17분에 티오프합니다.(사진=대한골프협회 제공, 연합뉴스)