소비자원 "에스컬레이터 끼임 사고 주의…절반이 영유아·고령자"

▲ 안전을 위해 걷거나 뛰지 말아야 한다는 엘리베이터 안내문.

고무 재질의 신발이 에스컬레이터에 끼이는 등의 사고가 지속적으로 발생하고 있어 한국소비자원이 이와 관련한 소비자안전주의보를 발령했습니다.소비자원에 따르면 소비자위해감시시스템(CISS)에 접수된 에스컬레이터 끼임 사고는 최근 5년간(2021∼2025년) 총 113건으로, 2022년 이후 매해 20건 넘게 발생하고 있습니다.이중 연령이 확인된 109건 중 7세 이하 영유아가 37건(33.9%)으로 가장 많았고 65세 이상 고령자도 19건(17.4%)으로 두 연령대가 절반 이상의 비중을 차지했습니다.청년(19∼34세)은 15건(13.8%)이었습니다.신체 일부가 직접 끼인 경우가 66건(60.6%), 물품이 끼인 경우가 43건(39.4%)이었는데, 특히 영유아는 신체 끼임 사고가 28건으로 75.7%를 차지한 반면 고령자는 물품 끼임 사고가 13건(68.4%)으로 나타났습니다.영유아의 물품 끼임 사고 9건은 모두 신발이 원인이었으며, 이 가운데 3건은 고무 재질 신발이었습니다.고령자의 물품 끼임 사고에서는 가방·우산 등 소지품이 6건으로 가장 많았고 의류와 신발이 뒤를 이었습니다.한국소비자원은 고무 재질 신발이나 신발 끈, 긴 옷자락 등이 끼이지 않도록 주의하고 디딤판 틈새에 물품이 들어가지 않도록 노란 안전선 안에 서서 이용할 것을 당부했습니다.또 끼임 사고가 발생하면 주변에 상황을 알리고 비상정지 버튼을 눌러달라고 요청하는 한편, 끼인 신발이나 옷자락을 무리하게 당기지 말고 신속히 벗어야 한다고 조언했습니다.(사진=연합뉴스)