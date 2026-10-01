KTX·SRT 통합 한 달…이용객 12％ 증가·교통비 228억 원 절감

▲ 한국철도공사(코레일)와 에스알(SR)의 기관통합을 완료하고 KTX·SRT 통합 운행을 시작한 9월 1일 서울역 플랫폼에 중련열차가 정차해 있다.
KTX·SRT 통합 이후 약 한 달간 고속철도 하루 평균 이용객이 지난해보다 3만 4천 명가량 늘어난 것으로 집계됐습니다.
국토교통부와 한국철도공사(코레일)는 지난달 1∼27일 고속철도 일평균 이용객이 지난해 같은 기간보다 11.9% 증가했다고 오늘(1일) 밝혔습니다.
수서축 이용객은 27.8% 늘었습니다.
다만 추석 연휴가 집계 기간에 포함되면서 명절 수요가 일부 반영됐을 수 있다는 분석이 나옵니다.
작년 추석 연휴는 10월이었습니다.
국토부는 고속철도 통합으로 좌석과 운행 횟수가 늘어난 효과라고 강조했습니다.
특히 예매난이 심했던 수서역은 공급 좌석이 약 30%(1만 6천 석), 운행 횟수가 10회 늘어나면서 공급 좌석 대비 이용객 비율이 4%포인트 낮아졌습니다.
명절 수송 기간에는 지난해 추석보다 8.8% 많은 좌석을 공급했습니다.
정기권을 이용한 출퇴근·통학 이용객은 하루 평균 25.2% 증가했고, 새롭게 출시한 통합 앱 '코레일+' 회원 수는 2천만 명에 이르렀습니다.
열차가 주중 23회, 주말 26회 증편되면서 운행 간격이 길었던 전라선·동해선·경전선 등의 운행 시격이 평균 4분 줄었습니다.
서대전·구포 경유 노선도 새로 생겼습니다.
요금 부담은 줄었습니다.
통합을 계기로 KTX 노선의 고속철도 운임이 10% 내려갔고 수서발 KTX에도 마일리지가 도입됐습니다.
임산부·청소년 등 공공할인도 확대됐습니다.
국토부는 이를 통해 지난달 국민 교통비가 약 228억 원 절감된 것으로 추산했습니다.
연간으로 환산하면 약 2천800억 원 규몹니다.
또 고속철도와 일반철도 간 환승 할인이 모든 고속열차로 확대되면서 하루 평균 환승 이용객은 지난해보다 64.9% 늘었습니다.
하루 3천700여 명이 추가로 환승 할인을 받았습니다.
외국인 고속철도 이용객은 지난 8월 기준 지난해보다 79.5% 증가했습니다.
외국인의 열차 예매 가능 시점을 '출발 2개월 전'으로 확대한 데 이어 외국어 안내 서비스도 7개에서 10개로 늘릴 계획입니다.
국토부와 코레일은 오는 2일 서울역에서 기념행사를 열고 철도 미래 비전을 제시할 계획입니다.
전국 1시간대 생활권을 목표로 오송∼평택 2복선화 등 선로 용량을 늘리고 신규 차량을 계속 투입한다는 구상입니다.
(사진=연합뉴스)
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