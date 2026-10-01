KTX·SRT 통합 한 달…이용객 12％ 증가·교통비 228억 원 절감

▲ 한국철도공사(코레일)와 에스알(SR)의 기관통합을 완료하고 KTX·SRT 통합 운행을 시작한 9월 1일 서울역 플랫폼에 중련열차가 정차해 있다.

KTX·SRT 통합 이후 약 한 달간 고속철도 하루 평균 이용객이 지난해보다 3만 4천 명가량 늘어난 것으로 집계됐습니다.국토교통부와 한국철도공사(코레일)는 지난달 1∼27일 고속철도 일평균 이용객이 지난해 같은 기간보다 11.9% 증가했다고 오늘(1일) 밝혔습니다.수서축 이용객은 27.8% 늘었습니다.다만 추석 연휴가 집계 기간에 포함되면서 명절 수요가 일부 반영됐을 수 있다는 분석이 나옵니다.작년 추석 연휴는 10월이었습니다.국토부는 고속철도 통합으로 좌석과 운행 횟수가 늘어난 효과라고 강조했습니다.특히 예매난이 심했던 수서역은 공급 좌석이 약 30%(1만 6천 석), 운행 횟수가 10회 늘어나면서 공급 좌석 대비 이용객 비율이 4%포인트 낮아졌습니다.명절 수송 기간에는 지난해 추석보다 8.8% 많은 좌석을 공급했습니다.정기권을 이용한 출퇴근·통학 이용객은 하루 평균 25.2% 증가했고, 새롭게 출시한 통합 앱 '코레일+' 회원 수는 2천만 명에 이르렀습니다.열차가 주중 23회, 주말 26회 증편되면서 운행 간격이 길었던 전라선·동해선·경전선 등의 운행 시격이 평균 4분 줄었습니다.서대전·구포 경유 노선도 새로 생겼습니다.요금 부담은 줄었습니다.통합을 계기로 KTX 노선의 고속철도 운임이 10% 내려갔고 수서발 KTX에도 마일리지가 도입됐습니다.임산부·청소년 등 공공할인도 확대됐습니다.국토부는 이를 통해 지난달 국민 교통비가 약 228억 원 절감된 것으로 추산했습니다.연간으로 환산하면 약 2천800억 원 규몹니다.또 고속철도와 일반철도 간 환승 할인이 모든 고속열차로 확대되면서 하루 평균 환승 이용객은 지난해보다 64.9% 늘었습니다.하루 3천700여 명이 추가로 환승 할인을 받았습니다.외국인 고속철도 이용객은 지난 8월 기준 지난해보다 79.5% 증가했습니다.외국인의 열차 예매 가능 시점을 '출발 2개월 전'으로 확대한 데 이어 외국어 안내 서비스도 7개에서 10개로 늘릴 계획입니다.국토부와 코레일은 오는 2일 서울역에서 기념행사를 열고 철도 미래 비전을 제시할 계획입니다.전국 1시간대 생활권을 목표로 오송∼평택 2복선화 등 선로 용량을 늘리고 신규 차량을 계속 투입한다는 구상입니다.(사진=연합뉴스)