'김재중 보이그룹' 키빗업 측, 새벽 3시 시장서 MV 촬영 결국 사과

그룹 키빗업(KEYVITUP)이 새벽 시간대 주택가 인근 시장에서 뮤직비디오를 촬영하다 소음 신고를 받아 경찰이 출동하는 일이 벌어진 것에 대해서 소속사가 사과했다.



한 누리꾼에 따르면 지난달 30일 오전 3시 20분께 인천 미추홀구 숭의동 제물포시장에서 촬영으로 인해 장시간 소음이 발생했다. 급기야 시민의 112신고로 현장에 경찰관이 출동해서야 촬영이 마무리 됐다.



이 내용을 사진과 함께 알린 누리꾼은 "그때 시간을 확인했는데 새벽 3시가 넘었다. 너무 황당하고 어이가 없었다. 이 동네에 10년을 살면서 수많은 촬영을 봤지만 새벽 3시가 넘어서 확성기까지 쓰며 촬영하는 건 처음"이라면서 "촬영이 끝났으면 조용히 철수해야 하는데 확성기에 대고 '수고하셨습니다'라고 큰 소리로 외치고 자기들끼리 환호성을 질렀다."고 설명했다.



이 같은 사실이 SNS를 통해 알려지자 인코드는 1일 공식 홈페이지에 사과문을 올렸다.



인코드는 "최근 진행된 KEYVITUP MV 촬영과 관련하여, 평온한 밤을 보내셔야 할 시간에 촬영으로 인한 소음으로 불편과 피해를 겪으셨을 주민분들께 죄송한 마음을 전한다."면서 "당사 역시 촬영 과정에서 주민분들의 불편을 최소화하기 위해 여러 방면으로 고려하고 노력했으나, 늦은 시간까지 촬영이 이어지는 과정에서 주변 환경과 주민분들의 생활에 미칠 수 있는 불편을 보다 세심하게 살피지 못했다"고 했다.



이어 인코드는 "이번 일을 무겁게 받아들이고 있으며, 불편을 겪으신 주민분들께 찾아뵙고 책임 있는 자세로 후속 조치에도 성실히 임하겠다"고 밝힌 뒤 "제작 프로덕션과도 촬영 전반에 대한 사전 점검을 더욱 철저히 진행하고, 촬영 시간 및 현장 소음 관리 등을 면밀히 확인해 유사한 상황이 재발하지 않도록 신중하게 관리하겠다"고 덧붙였다.



키빗업은 가수 김재중이 설립한 인코드에서 지난 4월 데뷔한 5인조 보이그룹이다.



사진=백승철 기자



(SBS연예뉴스 강경윤 기자)