"전쟁을 기회로"…5년간 16조 원대 담합 석화업체 6곳 재판행

▲ 서울중앙지검

중동전쟁을 틈타 폴리염화비닐(PVC)과 가소제 등 가격을 담합한 혐의를 받는 국내 석유화학업체 6곳과 소속 경영진들이 재판에 넘겨졌습니다.서울중앙지검 공정거래조사부(나희석 부장검사)는 석유화학업체 6곳을 공정거래법 위반 혐의로 기소했다고 밝혔습니다.당초 검찰은 LG화학, 한화솔루션, 애경케미칼, OCI, 롯데정밀화학, PKC, 유니드 등 7개 업체를 수사 대상으로 삼았으나, 이 중 6곳만 재판에 넘겼습니다.김유신 OCI 부회장 대표이사와 장영수 전 PKC 대표이사를 포함해 담합에 가담한 6개 업체 전·현직 대표이사와 임직원 43명도 함께 재판에 넘겨졌습니다.PKC 영업본부장을 지낸 배모 씨, LG화학 사업부장을 지낸 황모 씨는 구속 상태로 기소됐습니다.검찰에 따르면 이들은 2021년 1월부터 올해 4월까지 PVC와 가소제, 가성소다, 염산 등 8개 석유화학품목에 대해 16조 3천961억 원 규모의 담합을 실행한 혐의를 받습니다.나프타를 주재료로 하는 PVC는 건축자재, 파이프, 전선 피복 등에 광범위하게 쓰이는 합성 플라스틱이며, 가소제는 이를 부드럽고 유연하게 만드는 화학첨가제입니다.이들은 공급가격의 변동 폭과 그 시기를 합의하거나 거래처 입찰에서 투찰 가격을 합의하는 등 방식으로 범행한 것으로 조사됐습니다.특히 대형거래처에 대해서는 각사 시장점유율을 유지하는 동시에 함께 결정한 가격 수준이 반영될 수 있도록 사전에 낙찰업체 및 투찰 가격을 협의한 것으로도 드러났습니다.이들의 담합은 주로 팀장급 모임에서 이뤄졌으며, 담합 사실을 숨기기 위해 가격인상 공문을 실행할 순서까지 미리 정했습니다.후임자가 새로 부임할 경우 이를 타사에 소개해 담합이 유지될 수 있도록 했으며, 일부 업체는 경쟁업체 관계자들과의 소통을 전담하는 직원을 별도로 지정하는 조직적인 행태를 보였다는 게 검찰의 설명입니다.검찰은 이들이 미국과 이란 전쟁으로 물가 상승 등 국가적 위기를 맞았는데도 이를 이용했다고 지적했습니다.미·이란 전쟁 직후 석유제품 국제가격이 급등하자 정부가 석유화학제품 생산 안정을 위해 1천465억 원 상당을 지원했는데도 담합을 지속했다는 것입니다.검찰 관계자는 "국가적 위기로 물가 안정을 위한 지원금 논의가 진행되는 와중에도 일부 업체는 오히려 경제 위기를 손익 개선의 기회로 활용하며 가격담합을 지속해 온 사실을 확인했다"고 설명했습니다.검찰은 지난 8월 7개 업체 사무실 등지를 압수 수색을 하며 강제수사에 착수했고, 지난달에는 김 대표이사와 장 전 대표이사 등 핵심 피의자를 소환조사했습니다.이후 김 전 대표이사와 장 전 대표이사 등 6명에 대해 검찰이 구속영장을 청구했으나 법원에서 기각됐습니다.(사진=연합뉴스)