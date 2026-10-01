무릎 꿇고 사과한 중국 여성 승무원…영상 퍼지자 논란 확산

▲ 중국 동방항공 여객기

중국의 한 항공사 여성 승무원이 기내 서비스 중 승객의 팔꿈치를 건드린 일로 무릎 꿇고 사과한 사실이 알려지면서 논란이 확산하고 있습니다.1일 홍콩 명보와 성도일보 등에 따르면 사건은 지난달 28일 오후 중국 동방항공의 허페이발 다롄행 여객기에서 발생했습니다.당시 한 승무원이 음료 서비스를 위해 카트를 밀고 이동하던 중 잠을 자던 승객의 팔꿈치를 건드렸습니다.승무원은 곧바로 사과했으나 승객은 격앙된 반응을 보였습니다.이후 승무원이 카트 옆에서 두 무릎을 꿇고 사과하는 모습이 다른 승객이 촬영한 영상에 담겼습니다.영상을 촬영한 승객은 해당 승무원이 두세 차례 무릎을 꿇고 사과했지만, 남성 승객이 계속 불만을 제기했다고 전했습니다.영상이 중국 소셜미디어를 통해 빠르게 확산하면서 관련 내용은 웨이보 실시간 검색어 상위에 올랐습니다.논란이 확산하자 동방항공은 지난달 30일 공식 입장문을 내고 사건 경위를 설명했습니다.동방항공은 "승무원이 즉시 사과하고 승객의 상태를 확인했지만, 해당 승객은 감정이 격해져 거칠고 과격한 말을 계속했다"며 "승무원을 발로 차겠다고 위협하고 착륙한 뒤 함께 병원에 갈 것을 요구해 승무원이 큰 충격을 받았다"고 설명했습니다.동방항공에 따르면 여객기 착륙 뒤 의료진이 해당 승객의 상태를 확인한 결과 뚜렷한 외상이나 부기는 발견되지 않았고 추가 처치도 필요하지 않은 것으로 판단됐습니다.동방항공은 "관련 당사자들과 함께 사건 전 과정을 재검토하고 증거를 확보하고 있다"며 "항공 안전의 마지노선을 엄격히 지키고 법과 규정에 따라 직원의 직업적 존엄을 보호하겠다"고 강조했습니다.다만 승무원이 무릎을 꿇게 된 구체적인 경위나 해당 승객에 대한 후속 조치 여부는 밝히지 않았습니다.(사진=연합뉴스)