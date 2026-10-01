이 대통령 "북한, 신뢰 회복·단절된 대화 복원에 함께하길"

▲ 이재명 대통령이 1일 충남 계룡대에서 열린 제78주년 국군의 날 기념행사에서 기념사를 하고 있다.

이재명 대통령이 북한을 향해 "신뢰를 회복하고, 단절된 대화를 복원하는 길에 북측도 이제는 함께 하기를 기대하고, 또 촉구한다"고 밝혔습니다.이 대통령은 오늘(1일), 제78주년 국군의날 기념식에서 "남북 관계의 매듭은 복잡하게 얽혀있지만, 앞으로도 인내심을 가지고 차근차근 얽힌 매듭을 풀어나갈 것"이라며, 이와 같이 말했습니다.이 대통령은 "남과 북은 한반도의 평화를 위해 '함께 이기는 길'을 찾아내고 신뢰를 쌓아가야 한다"며, "신뢰는 한 번의 말로 만들어지지 않는다. 말과 행동이 일치할 때 비로소 조금씩 조금씩 쌓여가는 것"이라고 강조했습니다.최근 비무장지대(DMZ) 지뢰 폭발 사건에 대해 이 대통령은 북한에 대한 직접 언급 없이 "얼마 전 비무장지대에서 불의의 사고로 부상을 당하신 우리의 장병들을 생각하면 지금도 마음이 아프다"고 말했습니다.이어 "우리가 누리는 평범한 하루가 누군가의 위험 위에 서 있다는 것을 다시 한 번 생각하게 된다"며, "빠른 쾌유를 빌며, 가족들께도 깊은 위로의 말씀을 전한다"고 덧붙였습니다.이 대통령은 군 장병 복무 여건을 근본부터 개선할 거라며, 초급간부 기본급과 단기복무 부사관 인센티브 대폭 인상 등을 언급했습니다.그러면서, '특별한 희생에는 특별한 보상'이라는 원칙을 지키겠다며, "국가와 공동체를 위한 헌신에 합당한 대우, 합당한 예우로 보답할수록 우리의 안보는 더욱 튼튼해질 것"이라고도 말했습니다.이 대통령은 오늘 기념사에서 전시작전통제권 환수를 통한 자주국방 실현, '스마트 정예 강군' 도약, '선택적 모병제' 등을 제시했습니다.12·3 불법계엄 사안을 언급하며, "앞으로도 결단코 군에 의한 불법적 내란이 발생하지 않도록, 우리 군이 본연의 임무에만 전념할 수 있는 문화와 제도를 정착시켜 나갈 것"이라고도 강조했습니다.(사진=연합뉴스)